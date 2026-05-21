Perú.- Rospigliosi firma autógrafa que impulsará nueva infraestructura del estadio Elías Aguirre

Andina/Parlamentaria María AcuñA Junto Al

Lima 22 May. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, firmó este jueves la autógrafa de ley que declara de interés nacional la construcción de una nueva infraestructura para el Estadio Capitán Remigio Elías Aguirre Romero de la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El acto se realizó en el despacho del titular del Parlamento, quien estuvo junto a la legisladora María Acuña (bancada APP), autora de la referida iniciativa.

La autógrafa tiene por finalidad dotar al mencionado departamento de un escenario moderno y seguro para la práctica del deporte y

exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, disponga las acciones necesarias para la ejecución progresiva de la nueva infraestructura del referido recinto deportivo.

En declaraciones a Congreso TV, la parlamentaria Acuña saludó el gesto del titular del Parlamento por priorizar el debate de esa iniciativa legislativa que busca dotar de una infraestructura deportiva a la población lambayecana.

“No tenemos un estadio para que nuestros niños y jóvenes de Lambayeque puedan hacer deporte.

Con esta ley, ya tenemos la herramienta para pedir al Ejecutivo que destine el presupuesto necesario para mejorar esa infraestructura deportiva”, dijo la congresista

Al respecto, recordó que el estadio Elías Aguirre está cerrado por deficiencias estructurales desde hace casi 10 años.

La autógrafa de ley

será enviada al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.