Rospigliosi reafirma compromiso del Congreso con fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

Andina/Difusión

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, reafirmó el compromiso de ese poder del EStado con el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, cuyo rol es fundamental para garantizar la estabilidad, la seguridad y el desarrollo del país.

Durante el discurso que pronunció en la Plaza de Armas de la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, con ocasión del 85.º aniversario del Día de la Fuerza Aérea del Perú y en conmemoración del sacrificio e inmolación del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, el titular del Parlamento recordó que “desde el Congreso de la República hemos respaldado con decisión y firmeza la reposición del material obsoleto de la Fuerza Aérea y su modernización”.

“Reclamamos y reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de las capacidades con nuestras Fuerzas Armadas convencidos de que una nación que invierte en su defensa invierte también en su estabilidad, su desarrollo y su futuro”, remarcó.

Rospigliosi Capurro sostuvo que contar con una Fuerza Aérea acorde con los desafíos del siglo XXI es indispensable para el Perú.

“Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo desde el lugar donde nos encontremos”, afirmó.

En otro momento, destacó que la Fuerza Aérea del Perú representa el valor, la disciplina y el permanente compromiso con la defensa de nuestra soberanía, así como con el servicio a todos los peruanos.

“Cada 23 de julio evocamos con orgullo la importante gesta del capitán de la Fuerza Aérea Peruana, José Abelardo Quiñones Gonzales, cuyo sacrificio en Quebrada Seca trascendió al ámbito militar para convertirse en un símbolo de patriotismo”.

Asimismo, señaló que la Fuerza Aérea del Perú no solo resguarda el espacio aéreo nacional, sino que también está presente cuando el país enfrenta emergencias, lleva ayuda humanitaria a las zonas más alejadas, combate las economías ilegales y pone su capacidad logística y tecnológica al servicio de todos los peruanos.

Finalmente, destacó que esa vocación de servicio fortalece el vínculo de confianza entre la institución y el Congreso de la República.

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