Rospigliosi reafirma compromiso de perfeccionar normas en defensa y seguridad nacional

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, visitó la sede principal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), donde expuso el conjunto de normas aprobadas por ese poder del Estado para fortalecer el accionar de la Policía Nacional y brindar mayor respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas.

La reunión se desarrolló en el marco de lasemana de representación, con la participación del teniente general FAPVíctor Díaz, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el general PNPÓscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú; el contralmirante CJDarío Vásquez, presidente del Fuero Militar Policial; así como otros mandos de la Policía Nacional.

Durante la jornada se analizaron los principales alcances de la legislación recientemente aprobada por el Congreso y su impacto en el fortalecimiento del marco normativo que regula el accionar de las fuerzas del orden frente a las nuevas amenazas que enfrenta el país.

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Rospigliosi destacó la importancia del encuentro y reafirmó el compromiso del Poder Legislativo de continuar perfeccionando la normativa vinculada a la defensa y la seguridad nacional.

“Hemos tenido una reunión muy importante para discutir aspectos relacionados con las leyes que rigen las funciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Hemos avanzado bastante en ese tema en el Congreso de la República, pero queda mucho por hacer todavía. Hemos quedado en seguir coordinando y vamos a continuar trabajando juntos para mejorar las normas que rigen las funciones militares y policiales en el país”, dijo a Congreso TV.

Asimismo, advirtió que el país enfrenta amenazas cada vez más complejas, como la criminalidad organizada, la minería ilegal y el narcotráfico, por lo que consideró indispensable que la PNP y las FF.AA. cuenten con el respaldo legal necesario para desarrollar su labor con eficacia y todas las garantías del caso.

Por su parte, Arriola Delgado sostuvo que las normas impulsadas por el Congreso fortalecen el trabajo de quienes enfrentan a organizaciones criminales nacionales y transnacionales, al otorgar mayor seguridad jurídica durante el cumplimiento del deber.

Finalmente, Díaz Pacheco agradeció la labor desarrollada por el Parlamento para fortalecer el marco normativo que respalda la actuación de las instituciones encargadas de la defensa y la seguridad, y dijo estar seguro de que estas normas coadyuvarán a su labor.

(FIN) NDP/MCA/FHG