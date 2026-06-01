Rospigliosi recibe a delegación que impulsa creación de universidad pedagógica en Cusco

Andina/Difusión

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió a una delegación de autoridades del distrito de Tinta, provincia de Canchis (Cusco), quienes expusieron la necesidad de impulsar la creación de la Universidad Nacional Pedagógica Túpac Amaru (Unapta) en dicha región.

La comitiva estuvo encabezada por el alcalde de Tinta, Bernabé Ccasa Ccasa; el director de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Túpac Amaru, José Quintasi Quillas; y el jefe de Calidad de dicha institución, David Flores Chayña.

La reunión fue gestionada por el congresista Guido Bellido (bancada Lealtad Nacional), autor del Proyecto de Ley N.° 17735, que propone la creación de la citada casa de estudios superiores sobre la base de la actual escuela pedagógica.

Durante el encuentro, las autoridades cusqueñas presentaron los avances alcanzados por la institución educativa, así como la infraestructura, el presupuesto y la población estudiantil que respaldan la propuesta para elevarla a universidad.

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Rospigliosi mencionó que la Escuela de Educación Superior Pedagógica Túpac Amaru, creada hace 81 años, cuenta con alrededor de 700 alumnos, profesores bilingües y docentes con maestrías y doctorados.

El titular del Parlamento destacó la importancia de escuchar las demandas de las regiones y atender las iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la educación superior. “Vamos a procurar que este tema (creación de la Unapta) pueda ser discutido y sometido al voto de los congresistas”, declaró a Congreso TV.

En tanto, el congresista Bellido agradeció la disposición de Rospigliosi Capurro de recibir a la delegación y conocer los alcances de la propuesta legislativa. Explicó que el proyecto busca atender una demanda histórica de la provincia de Canchis y fortalecer la formación profesional de futuros docentes en el sur del país.

A su turno, el alcalde de Tinta informó que la municipalidad ha impulsado estudios técnicos para la creación de la casa de estudios superiores y que el Gobierno Regional de Cusco viene avanzando en la elaboración del expediente técnico para una futura ciudad universitaria.

(FIN) NDP/MCA/FHG