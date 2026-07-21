Rospigliosi recibe medalla de Asociación de Oficiales Generales de Guardia Civil y Sanidad

Andina/El Presidente (E

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El presidente (e) del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, recibió la Medalla de Honor de la Asociación de Oficiales Generales de la Guardia Civil y Sanidad (AOGGCYS), en reconocimiento a sus servicios excepcionales en favor de la Policía Nacional, durante una ceremonia con motivo del 59.° aniversario de creación de la institución.

Rospigliosi Capurro dijo que recibir esta condecoración representa un alto honor por tratarse de una institución a la que guarda un especial aprecio y con la que mantiene una estrecha vinculación desde su gestión como ministro del Interior.

Asimismo, reafirmó que durante los últimos 25 años mantiene una defensa permanente de la Policía Nacional y que, desde el Congreso de la República, ha impulsado diversas iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la institucionalidad policial y brindar mayor respaldo a quienes enfrentan la delincuencia y el crimen organizado.

Destacó la aprobación de la Ley 32130, que restituye a la Policía Nacional la conducción de la investigación preliminar y las normas para garantizar protección jurídica a los efectivos policiales que hacen uso legítimo de sus armas en cumplimiento de su deber, evitando que sean sometidos a prisión preventiva o sanciones penales por actuaciones realizadas dentro del marco constitucional y legal.

Resaltó también la promulgación de la ley que restituye la institucionalidad del Fuero Militar Policial, así como la norma que devuelve la calidad policial al personal de Sanidad de la Policía Nacional, iniciativa impulsada de manera conjunta con las autoridades de la institución.

Durante su intervención, Rospigliosi manifestó su expectativa de que el próximo Gobierno mantenga un respaldo firme a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar de manera decidida a la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Oficiales Generales de la Guardia Civil y Sanidad, Guillermo Rosas León, destacó la trayectoria del titular del Congreso y agradeció su permanente apoyo a la Policía Nacional.

Asimismo, resaltando la importancia de preservar la unidad de la función policial y la necesidad de fortalecer el trabajo preventivo de la Policía mediante el fortalecimiento de las comisarías, la reactivación de los clubes de menores, el programa Amigos del Policía, la policía escolar y el patrullaje territorial.

La actividad contó con la participación del comandante general de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola Delgado; el alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco, general PNP (r) Luis Pantoja Calvo; el director de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, general médico PNP Jorge Villacorta Ruiz; el director de Prestaciones de Salud de la PNP, general PNP José Zavala Chumbiaica; así como oficiales generales, oficiales superiores e invitados.

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