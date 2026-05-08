Andina/Eddy Ramos

Lima 9 May. (ANDINA) -

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, emitió un comunicado reafirmando su compromiso de defender la independencia judicial, y exhorta a todas las instituciones del Estado a respetarla y protegerla.

1.La independencia judicial es inseparable de la auténtica vida democrática de los países, por lo que resulta indispensable que todas las instituciones se comprometan con su protección y su defensa.

2.Fundado en ese compromiso,la Sala Plena de la Corte Suprema(en su Décima Sesión Extraordinaria 2025)solicitóa la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho del Consejo de Europa (Comisión de Venecia) u

na opinión sobre la situación de la independencia judicial en nuestro país.

3.En marzo del presente año, dicha Comisión emitió el informe titulado “Opinión sobre un conjunto de reformas constitucionales y legislativas relativas al Poder Judicial”, donde se formularon importantes consideraciones alineadas a estándares internacionales sobre la independencia judicial, el control difuso en sede judicial, la reforma judicial, entre otros temas, trascedentes para la justicia.

4.Ahí observó que la multiplicación de “casos de críticas públicas, desinformación y retórica deslegitimadora contra el poder judicial y jueces concretos”, constituye una “señal de alarma preocupante” en el Perú. Asimismo, la Comisión sostuvo que, cuando estos ataques “son perpetrados por actores políticos o amplificados por la desinformación”, pueden ser utilizados “para socavar la confianza y el apoyo del público en los tribunales y las instituciones independientes”. Además, en defensa de la independencia judicial, afirmó que cualquier “causa de responsabilidad disciplinaria o penal de los jueces debe estar definida con precisión en la ley y excluir la responsabilidad por decisiones judiciales, salvo en casos de dolo o negligencia grave conforme a los estándares internacionales”.

5.Frente a la grave situación revelada por la Comisión de Venecia, la Sala Plena de la Corte Suprema estima necesario reafirmar su compromiso indoblegable de defender la independencia judicial, y exhorta con firmeza a todas las instituciones del Estado a respetarla y protegerla.

6.La democracia no solo consiste en elegir cada cinco años a autoridades gubernamentales y legislativas. Su finalidad principal es la protección efectiva de los derechos de las personas. Y, en ausencia de juezas y jueces independientes, esta protección es, sencillamente, imposible.

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