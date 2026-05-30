Saludpol impulsa fortalecimiento del aseguramiento en salud con foro entre PNP y FFAA

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú – Saludpol realizó el I Foro-Taller de Intercambio de Conocimientos y Experiencias entre las IAFAS de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas, un importante espacio técnico e institucional orientado a fortalecer el aseguramiento en salud y mejorar la atención integral de miles de beneficiarios a nivel nacional.

Durante la inauguración del foro, el presidente del directorio del Seguro Saludpol,Fernando Cerna Iparraguirre,destacó la gran responsabilidad que asumen las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en saludfrente a sus beneficiarios, teniendo como horizonte el cumplimiento de estándares internacionales que permitan fortalecer la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario.

"Necesitamos políticas públicas y programas sociales debidamente planificados que garanticen el acceso pleno a la salud. Nuestros hospitales de los sectores Defensa e Interior se financian con presupuestos propios y recursos recaudados, y cuentan con infraestructura, equipamiento y regímenes laborales distintos a los del MINSA y EsSalud. Las IAFAS no solo brindan protección financiera a los asegurados, sino que también constituyen una importante fuente de ingresos para los hospitales”, afirmó.

Por su parte, el gerente general de Saludpol,Héctor Berastain Merino,resaltó la importancia de generar espacios de articulación y cooperación entre las institucionesresponsables del aseguramiento en salud, especialmente frente a los desafíos actuales del sistema sanitario, la creciente demanda de servicios médicos y la necesidad de optimizar recursos para garantizar una atención oportuna y de calidad.

“Hoy no solo inauguramos un foro; abrimos una oportunidad para construir soluciones conjuntas frente a los desafíos que enfrenta nuestro sistema de salud. Cuando hablamos de cobertura, financiamiento o acceso oportuno, hablamos de personas y familias que esperan respuestas eficientes, humanas y sostenibles”, enfatizó durante su exposición.

Asimismo,remarcó que este foro-taller busca promover el intercambio de experiencias exitosas, fortalecer las capacidades técnicas y consolidar buenas prácticas que permitan mejorar la gestión del aseguramiento en salud de los efectivos policiales, militares y sus familias.

En ese sentido,Saludpol reafirmó su compromiso de continuar impulsando iniciativas que fortalezcan la cooperación interinstitucionaly contribuyan al desarrollo de políticas más eficientes y sostenibles en beneficio de quienes diariamente cumplen la misión de proteger la seguridad y defensa del país.

El evento concluyó con elcompromiso de las instituciones participantes de continuar promoviendo el trabajo articuladoy el intercambio técnico como herramientas fundamentales para fortalecer el sistema de aseguramiento en salud de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Perú.

La actividad reunió a autoridades y representantes del sector Salud, Interior y Defensa, así como a especialistas de instituciones vinculadas al financiamiento y supervisión de los servicios de salud, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo, MINSA, SUSALUD, EsSalud, Seguro Integral de Salud, FISSAL y el Colegio Médico del Perú.

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