San Marcos reconoce al Poder Judicial por su defensa de la legalidad

Andina/Universidad Nacional Mayor De San Marcos

Lima 12 May. (ANDINA) -

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) distinguió al Poder Judicial como institución emblemática, en mérito a su contribución en la defensa de la legalidad y la consolidación del Estado de Derecho, así como a la Corte Suprema de Justicia por sus 201 años de fundación y en su calidad de máximo órgano jurisdiccional del Perú.

El reconocimiento se realizó en el marco de las celebraciones por el475.º aniversario de la UNMSM,primera universidad del país y la más antigua del continente americano y de toda la cuenca del Pacífico.

La Resolución Rectoral N° 006028-2026-R/UNMSMresalta la figura del ilustre sanmarquino Manuel Lorenzo de Vidaurre, primer presidente de la Corte Supremay uno de los principales impulsores de la estructuración del orden jurídico republicano.

En representación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, el juez supremo Edhin Campos Barranzuela recibió la medalla y diploma de manos de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón Ruffner, en ceremonia realizada en la Capilla Virgen de Loreto del Centro Cultural de San Marcos.

Campos Barranzuela destacó que la distinción al Poder Judicial reconoce el trabajo de Tello Gilardi y la independencia y autonomía de este Poder del Estado, mediante el papel que desempeñan juezas y jueces en todas las jerarquías.

Resaltó además la coordinación histórica entre el Poder Judicial y la Decana de América, universidad donde se han formado insignes magistrados y magistradas, así como auxiliares jurisdiccionales y administrativos.

“Cumple 475 años y, definitivamente, San Marcos es San Marcos, forma profesionales correctos, éticamente irreprochables y académicamente competentes para poder asumir un cargo público”, dijo.

Cabe precisar que la gestión de Tello Gilardi está orientada aconsolidar la independencia y autonomía del Poder Judicialy a defender estos principios bajo mandato de la Constitución.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia jurisdiccional del país. Su labor ha sido ininterrumpida y fundamental desde el 8 de febrero de 1825, en la defensa del estado de derecho, la independencia judicial y la protección de los derechos de la ciudadanía.

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