Perú.- Sánchez no reconocerá un gobierno de Fujimori y anuncia una nueva movilización para este sábado en Lima

Roberto Sánchez, candidato a la Presidencia de Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez ha anunciado este martes que no reconocerá un eventual gobierno de su rival, la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actualmente en cabeza del recuento con más del 99,7% de las actas escrutadas, y ha anunciado una nueva movilización para este sábado.

"Si el Jurado Nacional de Elecciones no resuelve en atención a la seguridad jurídica, la normativa electoral, ese fraude se habrá consumado (...) En esas condiciones de transgresión a las normas, nosotros no reconoceremos el gobierno de la señora Fujimori", ha declarado el candidato de Juntos por el Perú.

Sánchez ha acusado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no haber actuado con transparencia durante el recuento y de no haber considerado siquiera las alegaciones presentadas por su candidatura, entre ellas una petición para anular los resultados de las elecciones en el extranjero.

Juntos por el Perú sostiene que el proceso electoral se ha visto "gravemente afectado" por las modificaciones introducidas a finales de mayo a petición del Ministerio de Exteriores, que dispuso que las actas y los votos de las 119 oficinas consulares se trasladaran a Perú en lugar de ser procesadas localmente, rompiendo así con la seguridad y la cadena de custodia del material electoral.

"Hemos solicitado el recuento de votos, no lo quieren considerar, ¿Qué esconden? (...) ¿No ganaría la democracia? ¿No ganaría un gobierno que así se gane por un voto? ¿No tendría mayor confianza, mayor certeza?", se ha preguntado Sánchez en una rueda de prensa que han recogido los medios peruanos.

Sánchez ha señalado además que agotará todas las vías legales, incluidas instancias internacionales, para defender el voto de sus electores, a quienes ha convocado junto a sindicatos y movimientos sociales de todo el país a una nueva movilización este sábado en Lima, la capital.

"Apelaremos a la lucha de resistencia patriótica, popular, democrática, en base a la normativa, en base a nuestros derechos constitucionales", ha dicho sobre una movilización que también servirá para denunciar la persecución política y exigir la liberación del expresidente Pedro Castillo.