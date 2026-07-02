Perú.- Sánchez pide medidas cautelares a la CIDH tras la victoria electoral de Fujimori

Archivo - Roberto Sánchez y Keiko Fujimori - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez ha solicitado medidas cautelares este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando cambios de reglas en "pleno" proceso electoral, después de que su rival, Keiko Fujimori, le haya superado por poco más de 49.600 votos.

"Hemos presentado petición y medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación de los artículos 23, 8, 25 y 13 en conexión con los artículos 1.1. y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos", ha informado en sus redes sociales.

El dirigente de Juntos por el Perú ha señalado que la solicitud ante la CIDH se basa en "el cambio de reglas en pleno proceso electoral, impidiendo que en la segunda vuelta --celebrada el pasado 21 de junio-- se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero", lo cual "viola el principio de intangibilidad normativa (que señala que no haya cambios en pleno proceso electoral)".

Además, ha proseguido, "afecta la seguridad jurídica y la confianza pública y sobre todo quebranta la soberanía del voto, puesto que impide conocer con certeza los resultados que las elecciones realizadas fuera de Perú".

Sánchez ha recordado en el mismo mensaje "la forma en que fueron transportadas dichas actas hacia Perú y la demora en llegar" y ha denunciado el elevado coste del trámite para solicitar la nulidad de los comicios en las mesas de sufragio, indicando que equivale a 1.375 soles, lo cual, es una "cifra mucho más alta que un sueldo mínimo". Estas cuestiones, ha argüido, "impiden que se pueda acceder al derecho a la justicia".

El excandidato de izquierdas ya avanzó a principios de esta semana que presentaría un recurso ante la CIDH, advirtiendo de la "grave afectación" al desarrollo de los comicios por parte de las oficinas consulares.

Este lunes se ha confirmado oficialmente la victoria de Fujimori, con un 50,135% de los votos, sobre Sánchez, que obtuvo un 49,865% de los sufragios, según el último boletín oficial publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras la conclusión del escrutinio.

Los datos oficiales sitúan en 49.641 votos la distancia a favor de Fujimori, una vez procesadas todas las actas, incluidas las que fueron revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).