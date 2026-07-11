Perú.- Secretario general del Minjusdh lidera instalación de comisión de transferencia - Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

El secretario general (e) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Alfredo Saavedra Sobrados, lideró la instalación del Equipo de Transferencia del Titular Entrante (ETTE), conformada por Saúl Barrera Ayala, Aldo Chaparro Luy y Karem Valdivia Bobadilla.

La reunión contó con la participación de funcionarios del sector, quienes contribuirán a un proceso de transferencia de gestión ordenado y transparente.

La transferencia de gestión del gobierno está en marcha luego de la proclamación de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

La comitiva entrante, liderada por Marco Vinelli, se ha instalado oficialmente en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y en ministerios, bajo el marco normativo de la Contraloría General de la República.

La labor de los equipos de transferencia permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión, informó la Oficina de la Presidenta Electa.

(FIN) RMCHGRM

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