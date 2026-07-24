Secretario General de OEA y expresidentes asistirán a toma de mando de Keiko Fujimori

Archivo - Perú.- Autorizan viaje de canciller Carlos Pareja a Panamá para Asamblea General de la OEA - Andina/Difusión - Archivo

Lima 25 Jul. (ANDINA) -

La ceremonia de transmisión del mando presidencial a Keiko Fujimori, que se realizará este 28 de julio, contará también con la presencia del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, además de nueve dignatarios, entre ellos el Rey de España, y varios expresidentes de la república.

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, al tiempo de añadir que también estarán presentes en dicho acto oficial, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, y el Secretario General de la Comunidad Andina, el embajador peruano Gonzalo Gutiérrez.

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Indicó que entre los dignatarios que han confirmado su asistencia figuran ocho jefes de Estado, entre ellos el Rey de España, y el primer ministro de Aruba.

Precisó que con ocasión de la transmisión de mando presidencial en nuestro país, también nos visitarán los expresidentes de la república Eduardo Frei (Chile), Jamil Mahuad (Ecuador), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Mierya Moscoso (Panamá) y Jeanine Áñez Bolivia), así como el actual presidente del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre Nicaragua

En otro momento, el titular de la Cancillería dijo que el Gobierno está en desacuerdo con las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien anunció la eliminación de las elecciones en su país."Nosotros hemos emitido un comunicado esta mañana, (donde expresamos) en que realmente estamos muy en desacuerdo y lamentamos esas declaraciones", afirmó.

Asimismo señaló que en el Perú tenemos un Estado democrático, con una Constitución vigente y con elecciones libres, democráticas y transparentes. "Esperamos y queremos que así sea también en Nicaragua", añadió.

(FIN) HTC/CVC