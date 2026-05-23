Sector Defensa articula y fortalece capacidad de respuesta frente a emergencias

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, manifestó hoy la necesidad de fortalecer la capacitación y capacidades de las instituciones de primera respuesta para enfrentar diversas emergencias, como los incendios forestales en Cusco, región donde remarcó la presencia del sector en su segundo día de jornada de trabajo.

“Tenemos que fortalecer la capacitación y capacidades. Son dos palabras muy semejantes, pero que no son lo mismo. Es un poco lo que necesitamos como Estado: fortalecer la capacidad es primero fortalecer el conocimiento”, apuntó en la reunión organizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco.

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En otro momento, hizo énfasis en la importancia de manejar de forma integral los incendios forestales que afectan a las comunidades campesinas de esta región del país, perjudicando a la población y sus medios de vida.

A propósito de este tipo de emergencia, el ministro de Defensa se comprometió a fortalecer el proceso de articulación desde el Gobierno central.

“Ser funcionarios no es solamente ostentar el título, es servir de verdad y con conciencia. Y en eso está fortalecer nuestra línea para que capacitemos mejor, para que dejemos la logística que corresponde y los ciudadanos reciban de nosotros lo que merecen”, subrayó Flores Carcagno.

Balance de emergenciasEn la reunión del COER participaron representantes del Ministerio Público; Ejército; Policía Nacional; Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred); Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci); Centro de Estudios y Prevención de Desastres, entre otras entidades.

Durante la jornada, se brindó un balance de la situación de los incendios forestales que afectan principalmente a comunidades en las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

Luego de participar en esta actividad, el titular del sector Defensa y el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, sostuvieron una reunión donde manifestaron la necesidad de reforzar el trabajo articulado desde el Gobierno nacional para contribuir al desarrollo de esta región.

(FIN) NDP/HTC