Sector Defensa entregó dos toneladas de ayuda humanitaria en Cajamarca

Andina/Difusión

Lima 27 Jun. (ANDINA) -

El sector Defensa, a través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), entregó dos toneladas de bienes de ayuda alimentaria para las familias de la provincia de Cajamarca, en un acto encabezado por el presidente de la república, José María Balcázar, el cual contó con la participación del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, entre otras autoridades.

“Cajamarca debe liderar el crecimiento, que la juventud tenga esperanza, estamos dejando un departamento que sí puede unirse, dialogar y luchar por mejorar y tener más obras de infraestructura, de inversión”, destacó el jefe de Estado en su discurso.

Esteapoyo, que consiste en dos toneladas de arroz y cuatro carpas,serán gestionadas para las ollas comunes y comedores populares, además para atender a las familias afectadas por los fenómenos naturales.

Con estas acciones, el Gobierno, a través del sector Defensa e Indeci, ejecutan de forma articulada el apoyo por medio de las Direcciones Desconcentradas de Cajamarca, brindando, además, asistencia técnica para la gestión reactiva del riesgo de desastres, fortaleciendo las acciones de respuesta y atención de emergencias.

Entre otros temas anunciados que impulsan el desarrollo de la provincia, se realizó la suscripción de convenios de pozos de Chontapaccha y Huacariz-Agua para Cajamarca, además de la entrega de 900 tabletas electrónicas a la IE 82012 “Toribio Casanova”.

También participaron en la actividad ministros de Estado, como los titulares de las carteras de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza Millán; de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes Quilcate; el alcalde provincial Eduardo Quiroz Rojas, entre otras autoridades.

Previamente, junto a la comitiva del Ejecutivo, el ministro Amadeo Flores arribó a la ciudad de Olmos, en la región de Lambayeque, para participar en actividades conmemorativas por su aniversario y que impulsan su desarrollo.

Durante esta jornada, el presidente de la república reafirmó el compromiso del Gobierno de seguir impulsando acciones que promuevan el desarrollo, el progreso y el bienestar de las familias.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });