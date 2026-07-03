Sector Defensa fortalece sus capacidades en materia ambiental para operatividad militar

Andina/Mindef Fortalece Sus Capacidades En

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio del Ambiente (Minam) desarrollaron el I Foro Intersectorial denominado “La variable ambiental como factor estratégico de la defensa nacional”, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sector Defensa en materia de protección, vigilancia y control de los recursos naturales en la operatividad militar.

La jornada, que se desarrolló durante tres días, contó con la participación de personal del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, las instituciones armadas, los organismos del sector Defensa y las escuelas de las Fuerzas Armadas, garantizando una representatividad sectorial integral.

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Durante el evento se abordaron temas como la protección ambiental como una de las nuevas amenazas a la seguridad nacional, el rol histórico de las Fuerzas Armadas en la protección ambiental del territorio, los delitos ambientales en zonas de frontera, el cambio climático, entre otros.

La clausura estuvo a cargo del director general de Política y Estrategia del Mindef, Fernando Elías Zegarra López, quien destacó el rol estratégico de las Fuerzas Armadas como un actor clave en la defensa ambiental del país.

“Nuestra presencia territorial, la disciplina, la capacidad de despliegue y la vocación de servicio público nos convierten en aliados naturales del Estado para la defensa de la soberanía”, añadió.

Institucionalizar formación ambiental

En ese sentido, destacó que desde el Mindef se busca institucionalizar la formación en materia ambiental mediante el fortalecimiento de las capacidades del sector y un alcance descentralizado en todo el país.

Finalmente, agradeció el trabajo articulado y el apoyo técnico de todos los participantes de ambas instituciones por contribuir a transmitir herramientas que puedan aplicarse a la realidad de nuestro país.

En la reunión también participó el director general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental del Minam, Galo Omar Díaz Meléndez, así como otras autoridades y representantes de las instituciones participantes.

(FIN) NDP/HTC