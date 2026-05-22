Sector Defensa refuerza operaciones y vigilancia en frontera sur ante crimen transnacional

Andina/Difusión

Lima 23 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Defensa fortaleció las acciones de seguridad y defensa en la frontera sur del país mediante operaciones conjuntas, vigilancia estratégica y control territorial en Tacna ante el crimen transnacional.

La jornada realizada en la Municipalidad Provincial de Tacna contó con la participación del viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez Cruz, quien señaló queel Gobierno actúa “con firmeza y responsabilidad” a través del estado de emergencia declarado en los distritos fronterizos, medida que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú.

“El fortalecimiento de la seguridad fronteriza no es una opción, es una necesidad estratégica para proteger nuestra soberanía, nuestra economía y la tranquilidad de nuestras familias”, afirmó Chávez, en representación del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.

Asimismo, destacó que el sector Defensa impulsa el fortalecimiento progresivo de capacidades tecnológicas mediante drones de vigilancia, cámaras térmicas, monitoreo satelital y centros integrados de control, con el objetivo de garantizar una respuesta inmediata y un control efectivo del territorio.

Precisamente, este viernes sesionaron de manera conjunta la Comisión de Defensa Nacional y la Comisión Especial Multipartidaria encargada de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

El viceministro informó que las Fuerzas Armadas realizan patrullajes integrados y motorizados en apoyo a la Policía Nacional, así como operaciones de inteligencia y reconocimiento para neutralizar rutas clandestinas empleadas por organizaciones criminales en sectores críticos como La Yarada-Los Palos y Pachía.

“Defender Tacna es defender al Perú”, remarcó Chávez, al reafirmar el compromiso del Ejecutivo de mantener una presencia firme y sostenida en las zonas de frontera.

La sesión descentralizada fue encabezada por las congresistas Karol Paredes y Magaly Santisteban Suclupe, presidentas de ambos grupos legislativos, y contó además con la participación del superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez.

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