Sector Justicia impulsó mesas regionales para protección de defensores de derechos humanos

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Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) concretó, a través de la Dirección General de Derechos Humanos, las primeras sesiones plenarias de las Mesas Regionales para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en ocho departamentos del país, en el marco de su rol coordinador del Mecanismo Intersectorial creado mediante el Decreto Supremo N.° 004-2021-JUS.

Las jornadas, realizadas durante el primer semestre de 2026 en Ucayali, Junín, San Martín, Loreto, Huánuco, Piura, Amazonas y Madre de Dios, congregaron a entidades de los tres niveles de gobierno y a organizaciones representativas de personas defensoras de derechos humanos.

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El sector Justicia informó que de esta manera, se reunió a representantes de las nueve entidades que integran el Mecanismo Intersectorial, autoridades de los gobiernos regionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú, la Misión Técnica en el Perú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante las sesiones, el Minjusdh evaluó el cumplimiento de los compromisos asumidos en encuentros previos y promovió la adopción de nuevos acuerdos orientados a fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de su protección.

En el desarrollo de estas jornadas se identificó a las economías ilegales -tráfico de tierras, minería ilegal, tala ilegal y tráfico ilícito de drogas- como las principales amenazas que generan situaciones de riesgo contra las personas defensoras de derechos humanos.

Asimismo, precisó, con base en su Registro sobre situaciones de riesgo, que las regiones amazónicas concentran el mayor número de casos reportados a nivel nacional.

Articulación entre instituciones

De acuerdo con dicho registro, entre junio de 2019 y junio de 2026 el Mecanismo Intersectorial atendió 618 situaciones de riesgo que involucraron a 915 personas defensoras de derechos humanos y 111 familiares, siendo Ucayali, Madre de Dios y Loreto los departamentos con mayor concentración de casos.

El Minjusdh remarca que esta problemática evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la articulación entre las instituciones competentes para garantizar una respuesta oportuna y eficaz en los territorios.

El desarrollo de las ocho sesiones plenarias fue financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del proyecto "Apoyo a la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos (PNMDH-2023-2030)", cuyo aporte resulta fundamental para el fortalecimiento del Mecanismo Intersectorial y la protección de las personas defensoras de derechos humanos.

Es importante señalar que las Mesas Regionales constituyen la estrategia territorial del Minjusdh para descentralizar los servicios del Mecanismo Intersectorial y fueron implementadas priorizando los departamentos que registran mayores situaciones de riesgo reportadas en agravio de personas defensoras de derechos humanos.

(FIN) NDP/HTC