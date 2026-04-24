Sectores Justicia e Interior firman acuerdo para defensa legal gratuita a juntas vecinales

El presidente José María Balcázar participa en la firma de un convenio entre los ministerios del Interior y de Justicia y Derechos Humanos, que establece la defensa legal gratuita a miembros de juntas vecinales que enfrentan la delincuencia. - Andina/ Prensa Presidencia

Lima 24 Abr. (ANDINA) -

En una ceremonia liderada por el presidente José María Balcázar, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, y el titular del Interior, José Zapata, suscribieron un Convenio de Cooperación Interinstitucional que garantizará la defensa legal gratuita para los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (JVSC) a nivel nacional, cuando sean denunciados en el cumplimiento de sus labores de lucha contra la delincuencia.

“Estamos aquí no firmando solo un convenio. Esta mañana estamos tomando la decisión del Estado de acompañarlos y decirles que no están solos”, señaló el titular de Justicia durante su intervención al tiempo de destacar que cuando el Estado respalda a su gente, la seguridad deja de ser un discurso y se convierte en realidad.

En esa línea, explicó que el convenio tiene como eje central la defensa legal gratuita para quienes protegen a su comunidad. “La seguridad no solo se construye desde la Policía, sino también desde la ciudadanía organizada”, sostuvo.

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Asimismo, Jiménez Borra precisó que el acuerdo busca reducir el miedo a denunciar, intervenir y actuar frente a la inseguridad. “Cuando reducimos el miedo fortalecemos la seguridad”, afirmó.

También remarcó que este tipo de decisiones marcan la gestión porque no se quedan en el escritorio, sino que llegan a la vida real. “No estamos reaccionando, estamos previniendo, organizando, garantizando y protegiendo, porque la lucha contra la delincuencia no es solo una tarea del Estado, es una tarea compartida”, dijo.

Finalmente, al dirigirse a los integrantes de las juntas vecinales, en especial a las dirigentes mujeres, destacó el rol protagónico que tienen en la seguridad ciudadana. “Deben tener presente que el Estado está de su lado. Cuando el Estado respalda a su gente, la gente responde con compromiso”, expresó.

Respaldo del Estado

Por su parte, el presidente de la república, José María Balcázar, y el ministro del Interior, José Zapata Morante, coincidieron en que el convenio garantiza la defensa legal gratuita para quienes protegen a su comunidad. Además, señalaron que constituye una señal de respaldo y una garantía de un Estado presente en la lucha por una sociedad más justa y equitativa.

El convenio suscrito establece que la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Dgdpaj) del Minjusdh, brindará servicios de asesoría y patrocinio legal a los integrantes de las juntas vecinales que enfrentan denuncias derivadas del ejercicio de sus funciones.

De igual forma, el acuerdo contempla acciones de capacitación en derechos, acceso a la justicia y resolución de conflictos, así como la implementación de mecanismos de colaboración mutua entre ambas instituciones.

Cabe precisar que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana constituyen uno de los principales programas preventivos comunitarios promovidos por la Policía Nacional del Perú (PNP). Estas juntas, integradas por ciudadanos organizados, actúan como un vínculo directo entre la comunidad y la Policía, contribuyendo a la prevención del delito, la convivencia pacífica y la reducción de factores de riesgo en sus territorios.

(FIN) NDP/HTC/JCC