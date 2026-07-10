Segunda vuelta electoral: participación ciudadana fue de 72%, revela ONPE

Perú.- Segunda elección presidencial: participación ciudadana fue de 72%, revela ONPE - Andina/Segunda Elección Presidencial 2026. (Foto:

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reveló las principales cifras de participación ciudadana en la Segunda Elección Presidencial 2026, en la cual salió victoriosa la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien asumirá la Presidencia del Perú el próximo 28 de julio.

De acuerdo con la ONPE, de los 27,3 millones de ciudadanos habilitados para sufragar,el 72,033% (es decir, 19,6 millones) acudió a las urnaspara elegir al nuevo presidente para el periodo 2026-2031, mientras queel ausentismo fue de 27,967% (más de 7,6 millones de omisos).

Lee también:Cancillería garantiza continuidad de política exterior e instala comisión de transferencia

En el territorio nacional, la participación alcanzó el 74,111%, con 19,3 millones de asistentes, frente a los 6,7 millones de ausentes (25.889%). Mientras en el extranjero, huboun marcado ausentismo de 72.783%(881.261) contrariamente a la asistencia de 27,217% (329.552).

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó la semana pasada a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la Repúblicapara el periodo 2026-2031 tras su victoria frente a Robert Sánchez en la Segunda Elección Presidencial realizada el pasado 7 de junio.

Lee también: Viceministro de Recursos para la Defensa recibe a equipo de transferencia

La fórmula presidencial del partido político Fuerza Popular, integrada también por Luis Galarreta y Miguel Torres, ganó la elección al obtener 9,223.396 votos, mientras que la del partido Juntos por el Perú alcanzó 9,173.755 votos.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });