Senadores y diputados electos de Fuerza Popular acuerdan no cobrar gastos de instalación

Archivo - Perú.- Congreso bicameral: Juramentación de los nuevos legisladores será el viernes 24 de julio - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

Los senadores y diputados electos de Fuerza Popular anunciaron hoy que los parlamentarios residentes en Lima, así como aquellos que fueron reelectos, no percibirán la asignación por gastos de instalación.

Ello se debe a que consideran que dicho beneficio esta destinado"únicamente a cubrir los gastos de quienes deban trasladarse e instalarse por primera vez para el ejercicio de sus funciones parlamentarias", indicaron en dos comunicados.

Con esta decisión, Fuerza Popular "reafirma su compromiso con la austeridad, el uso responsable de los recursos públicos y el respeto por el dinero de todos los peruanos", indican en sus redes sociales.

Precisamente, se tomó esa decisión en una reunión conjunta de senadores y diputados electos de Fuerza Popular, realizada en pasado 10 de julio.

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