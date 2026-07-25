Senadores y diputados eligen mañana domingo a los integrantes de sus mesas directivas

Andina/Andrés Valle

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

En medio de un clima de creciente expectativa y al vencer el plazo de inscripción, cuatro listas quedaron expeditas para buscar presidir las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

En el caso del Senado, a las 10:30 horas de hoy sábado, ante la Oficialía Mayor, fue inscrita la primera lista de candidatos a la Mesa Directiva del Senado para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027 encabezada por el senador Miguel Torres Morales, de la bancada Fuerza Popular.

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Lo acompañan en la fórmula como aspirante a la primera vicepresidencia, el senador Alejandro Muñante Barrios (bancada Renovación Popular); a la segunda vicepresidencia, la senadora Nilza Chacón Trujillo (bancada Fuerza Popular) y en la tercera vicepresidencia, el senador Estanislao Mancha Pineda (bancada Renovación Popular).

Posteriormente, a las 10:53 horas se inscribió la lista número dos denominada “Consenso por la democracia”, liderada por el senador Daniel Barragán Coloma del grupo parlamentario Obras.

La fórmula la completan los senadores Jaime Quito Sarmiento (bancada Juntos Por el Perú) a la primera vicepresidencia; Jaime Delgado Zegarra (bancada Ahora Nación) a la segunda vicepresidencia y Nora Bonifaz Carmona (bancada del Buen Gobierno) a la tercera vicepresidencia.

La Oficialía Mayor, a través de un comunicado, precisó en la víspera que, “conforme a lo anunciado por el señor presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Senado, se informa a los senadores para el periodo parlamentario 2026-2031, que la sesión de elección de la Mesa Directiva del Senado se llevará a cabo a las 12:00 m. del domingo 26 de julio de 2026, en el Hemiciclo del Senado”.Diputados

En cuanto a la Cámara de Diputados, la lista denominada “Consenso por la democracia”, liderada por el diputado Oscar de Jesús Reto Otero, de la bancada de Partido del Buen Gobierno, fue inscrita a las 11:20 horas.

Lo acompañan la diputada Analí Marquez Huanca, de Juntos por el Perú, a la primera vicepresidencia; Harvey Colchado Huamán, de Ahora Nación, a la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba, Partido Cívico Obras, a la tercera vicepresidencia.

A las 16:12 horas, se presentó ante la Oficialía Mayor, la segunda lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, que propone para la presidencia a la diputada de Renovación Popular, Norma Yarrow Lumbreras.

La nómina se completa con la diputada Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular, primera vicepresidencia); diputado Diego Bazán Calderon (Renovación Popular, segunda vicepresidencia) y el diputado Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular, tercera vicepresidencia).

La sesión de elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se llevará a cabo a las 17:00 horas del domingo 26 de julio de 2026, en el Hemiciclo de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo anunciado “por la señora presidenta de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria de la Cámara de Diputados”.

(FIN) NDP/HTC