Senadores electos participan en diálogo y se comprometen trabajar por niñez y adolescencia

Andina/Los Senadores Más Votados De Seis

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

Senadores electos de las seis agrupaciones políticas que tendrán representación en el próximo Congreso bicameral, dialogaron hoy con un grupo de niños y adolescentes, y se comprometieron a trabajar a favor de la infancia durante el próximo período gubernamental 2026-2031.

Durante la reunión promovida por Unicef, los niños y adolescentes participantes plantearon dos interrogantes a cada Senador que integrará el próximo Congreso bicameral.

Las preguntas planteadas tienen como referente el Decálogo "Vota por Mí", documento elaborado por 200 adolescentes líderes de la costa, sierra y selva, y que fue entregado a cada uno de los partidos políticos que participó en las elecciones generales.

Lee también: [Ejecutivo fortalece capacidades de gobiernos regionales y locales para prevenir desastres]Entre los senadores electos participantes en este encuentro figuran Patricia Juárez (Fuerza Popular), Saúl Amarcanqui (Juntos por el Perú), Francisco Calisto (Renovación Popular), Susana Matute (Partido del Buen Gobierno), Roger Astucuri (Obras) y Alfonso López-Chau (Ahora Nación).

Durante su intervención, el representante de Unicef, Javier Álvarez, destacó la gran disponibilidad para recibir y escuchar a la adolescencia que han demostrado las más de 30 agrupaciones políticas que participaron de las Elecciones Generales 2026.

“Este interés por la infancia se expresa en que todas las agrupaciones incorporaron a sus planes de gobierno las demandas de la niñez y adolescencia, y se ratifica en el hecho de que hoy todas las fuerzas políticas que tendrán asiento en el senado están aquí para escuchar y dialogar con las y los adolescentes", afirmó.

Asimismo, añadió que esa es una buena señal es aplaudida por Unicef en vista "que permite soñar con que un mejor Perú para la infancia es posible”.

Agenda con temas concretos

Tras dialogar con los adolescentes, los futuros senadores sumaron a su agenda temas concretos como el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer sanos y tener acceso a la salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; acceder al mundo digital; así como vivir sin violencia, protegidos del crimen y la inseguridad.

De igual forma, se incorporaron la prevención del embarazo adolescente; legislar para que más niños y niñas accedan a protección social frente a la pobreza; generar más espacios de diálogo para escuchar las propuestas de las y los adolescentes; involucrar a los adolescentes en el cuidado del medio ambiente y priorizar su atención durante situaciones de emergencia.

Al término del encuentro se firmó El Compromiso por la Infancia, documento suscrito por los seis senadores electos que acudieron al diálogo y por Uziel Quipcha y Tiziana Acosta, adolescentes representantes de "Vota por Mí".

(FIN) NDP/HTC