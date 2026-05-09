Servicio militar: 45 mil jóvenes percibirán un 50% más en su asignación económica mensual

Andina/Difusión

Lima 9 May. (ANDINA) -

El incremento en la asignación económica mensual que percibe el personal que presta el servicio militar acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas beneficiará a aproximadamente 45 mil jóvenes, quienes recibirán un 50% más en junio respecto al monto de mayo, señaló el coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, Josfer Salas Reynaga.

En ese sentido, consideró un gran logro la promulgación de laLey Nº 3259porque permitirá mejorar su asignación económica y por ende la capacidad de gasto del personal del servicio militar acuartelado.

"El 50%, significa, por ejemplo, que un soldado que percibe 256 soles pasaría a 384 soles, en el grado más bajo, y de ahí va variando, de acuerdo a cada grado, dependiendo si es cabo, sargento o está en algún reenganche primero, segundo o tercer reenganche",precisó, Salas Reynaga en entrevista con Tv Perú.

Destacó que el aumento en la bonificación, además de ser un reconocimiento para los soldados del servicio militar, constituye un estímulo para atraer a más jóvenes formar parte de las Fuerzas Armadas.

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"Es un esfuerzo que está haciendo el Poder Ejecutivo y Legislativo en base al equilibrio fiscal, con una mejora de la asignación económica con el fin de atraerse a los jóvenes para hacer el servicio a la Nación y contribuir a la defensa nacional y también en el apoyo a los riesgos y desastres que pueden presentarse dentro del territorio nacional", señaló

Salas Reynaga detalló que el personal que hace el servicio militar, además de percibir una asignación económica mensual, tiene derecho a una alimentación diaria, vestimenta, seguro de vida, entre otros.

Asimismo, en caso de postular a las escuelas de formación de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tienen un descuento del 50% en el cobro por el ingreso. Además, los licenciados tienen un beneficio del 10% en la nota final cuando postulan para trabajar en el Estado.

Finalmente, el coordinador de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa invocó a los jóvenes, de entre 18 años y 30 años años de edad, a inscribirse para hacer el servicio militar.

"Nosotros tratamos de que los jóvenes puedan reinsertarse posteriormente a la parte socioeconómica del país. Podemos darle capacitaciones internas que le pueden servir como herramientas a futuro, para que puedan desarrollarse como persona o como grupo familiar. Los invitamos para que puedan participar",expresó.

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