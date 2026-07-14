Servicio Militar: revisa los nuevos montos que recibirá el personal de las Fuerzas Armadas

Andina/Difusión

Lima 14 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno oficializó hoy el incremento de la asignación económica mensual para el personal que presta el Servicio Militar Acuartelado en el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, como reconocimiento a quienes participan en el desarrollo y la Defensa del país.

La medida, aprobada mediante Decreto Supremo N.° 132-2026-EF,y vigente desde junio de 2026,actualiza por primera vez en más de una década los montos que reciben miles de jóvenesque sirven en las Instituciones Armadas.

Con esta actualización, la asignación mensual

asciende a S/ 547.50 para sargentos primeros y cabos primeros; S/ 493.50 para sargentos segundos y cabos segundos; S/ 438 para cabos y marineros; y S/ 384 para soldados, grumetes y avioneros.

Asimismo, el personal que permanece en las Fuerzas Armadas mediante sucesivos reenganches recibirá montos progresivamente mayores. En el primer reenganche, las asignaciones fluctúan entreS/ 657 y S/ 822,mientras que, en el quinto,alcanzan entre S/ 961.50 y S/ 1,203,de acuerdo con el grado correspondiente.

Los nuevos montos buscan

responder a las necesidades actuales del personal y fortalecer las condiciones durante el cumplimiento del servicio.

La norma deja sin efecto el esquema de asignaciones vigente desde 2012 y dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas actualice los nuevos montos en el Registro Centralizado de Planillas del Estado.

Asimismo, precisa queel financiamiento será asumido con cargo al presupuesto institucional del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La actualización de la asignación económica forma parte de la implementación de laLey N.º 32590, que autorizó al Ministerio de Defensa a incrementar este beneficio.

Con ello, el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, busca hacer más atractivo el Servicio Militar Acuartelado y brindar un mayor respaldo económico a quienes deciden servir al país desde las Fuerzas Armadas.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });