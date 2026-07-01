Perú.- SNI felicita a Keiko Fujimori y expresa su disposición a trabajar con el nuevo gobierno

Andina/Cortesía

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) extendió su felicitación a Keiko Fujimori por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y, al mismo tiempo, expresó su disposición a trabajar de manera conjunta con el nuevo gobierno.

Mediante una carta firmada por el presidente de dicho gremio empresarial, Felipe James Callao, también se hizo extensiva dicha felicitación a los militantes de Fuerza Popular e integrantes de su equipo de campaña.

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"Le deseamos el mayor de los éxitos en las tareas que su gobierno tiene por delante, en beneficio de los más de 34 millones de peruanos que aspiramos a vivir en un país seguro, en crecimiento, sin pobreza, sin anemia y que brinda oportunidades para todos por igual", señala la misiva.

"En ese sentido, señora presidenta electa, me permito expresarle la plena disposición de la Sociedad Nacional de Industrias para trabajar conjuntamente con su gobierno en la promoción de iniciativas que contribuyan a la prosperidad y bienestar para nuestros compatriotas", añade el documento.

Del mismo modo, el titular de la SNI remitió a Keiko Fujimori el libro editado recientemente con motivo del 130º aniversario de dicho gremio, y el cual recopila los principales hitos y actividades desarrolladas desde 1989.

También renueva su compromiso de promover el desarrollo del país a través de la industria manufacturera, como factor determinante para generar empleo de calidad y valor agregado a nuestros recursos naturales.

"Asimismo, promovemos la democracia representativa, la institucionalidad, el libre mercado y la libre competencia para alcanzar los niveles de desarrollo que el Perú merece", añade la misiva.(FIN) HTC/FHG