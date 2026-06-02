Solicitan priorizar debate de proyecto para impulsar desarrollo de la provincia de Junín

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El alcalde de la provincia de Junín, Elio Zevallos Meza, solicitó al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, priorizar en el Pleno el debate del dictamen del Proyecto de Ley 8570, que declara de interés nacional el desarrollo económico, social y productivo de dicha jurisdicción.

El pedido fue formulado durante una reunión sostenida en el Parlamento, en la que también participó Luis Palomino Jerónimo, presidente de las comunidades de la macrorregión altoandina de Junín y Pasco, quien resaltó la importancia de la iniciativa para promover el desarrollo integral de la provincia.

En declaraciones a Congreso TV, Zevallos Meza, explicó que la propuesta legislativa fue observada por el Poder Ejecutivo y actualmente se encuentra en la Orden del Día del Pleno para su debate y eventual aprobación por insistencia. En ese contexto, expresó su confianza en que el proyecto reciba respaldo por atender una demanda histórica de la población juninense.

El burgomaestre indicó, además, que durante el encuentro se abordaron otros proyectos de ley vinculados al desarrollo de la provincia, y destacó el apoyo que, según señaló, el Congreso ha brindado a Junín en diversos temas de interés regional.

Asimismo, recordó que la provincia conmemoró recientemente el bicentenario de la Batalla de Junín, hecho histórico clave para la independencia del Perú y de América Latina. En ese sentido, consideró necesario impulsar iniciativas orientadas a cerrar brechas y promover el desarrollo sostenible de la zona.

De otro lado, agradeció al Congreso por la aprobación de la ley que crea la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín, recientemente publicada en el Diario Oficial El Peruano. Según indicó, esta medida ampliará las oportunidades de acceso a la educación superior para los jóvenes de la región.

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