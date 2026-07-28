Andina/Prensa Presidencia

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento esta tarde a los integrantes del primer Gabinete Ministerial que estará liderado por Luis Galarreta.

Presidente del Consejo de Ministros: Luis Galarreta Velarde Ministro de Economía y Finanzas: Elmer Cuba Bustinza Ministro de Relaciones Exteriores: Carlos Espá y Garcés-Alvear Ministro de Defensa: Rafael Belaunde Llosa Ministro del Interior: César Astudillo Salcedo Ministro de Desarrollo Agrario y Riego:Marco Vinelli Ruiz Ministro de Energía y Minas: Guillermo Shinno Huamaní Ministro de Transportes y Comunicaciones: Rafael Rey Rey Ministro de Salud: Luis Dyer Fernández Ministro de Educación: José Antonio Chang Escobedo Ministro de Cultura: Alberto Beingolea Delgado Ministro del Ambiente: Vladimiro Huaroc Portocarrero Ministra de la Mujer: Mara Seminario Marón Ministro de Comercio Exterior: Roger Valencia Espinoza Ministro de Trabajo: Juan Sheput Moore Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento: Mauricio Arnillas Gonzales Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Ernesto Álvarez Miranda Ministra de Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Canales Martínez Ministerio de la Producción: Juan Carlos Requejo Alemán

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