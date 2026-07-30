Estas son las normas legales de hoy jueves 30 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del viernes 17 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

Transferencias. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538533-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución de la Gerencia de Regulación de Tarifas OSINERGMIN N° 018-2026-OS/GRT

Mediante la presente resolución que aprueba el programa de transferencias mensuales de los recursos del FISE habilitados para el Mecanismo de Compensación de la Tarifa Eléctrica Residencial a las distribuidoras eléctricas, para el periodo del 4 de agosto al 31 de octubre de 2026, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 30468.

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