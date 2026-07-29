Estas son las normas legales de hoy miércoles 29 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del sábado 25 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

-Salud

Crean el Observatorio Nacional de Salud Bucal (ONSB)A través de la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538518-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N° 659-2026/MINSA se crea el Observatorio Nacional de Salud Bucal(ONSB), como una plataforma digital de libre acceso, para la recolección, producción, consolidación, sistematización y difusión de datos estadísticos e información sobre la situación de salud bucal de la población, con la finalidad de proporcionar evidencia para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas en salud bucal.

El ONSB está a cargo de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Salud, en coordinación con la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de la Dirección de la Salud Bucal.

-Ositran

Designan miembro del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos.Mediante laResolución Nº 0041-2026-CD-OSITRANse designa a la señora Rocío Andrea Obregón Ángeles como miembro del Tribunal de Solución de Controversias y Atención de Reclamos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositrán.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, haz clic en este enlace.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });