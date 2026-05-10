Estas son las normas legales más importantes del domingo 10 de mayo de 2026

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy domingo 10 de mayo de 2026.

Presidencia del Consejo de Ministros

Decreto Supremo que aprueba la actualización del “Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027”, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 010-2025-PCM, para el año 2026. D.S. 069-2026-PCM

Se actualiza el “Anexo 4- Distritos con riesgo muy alto” y el “Anexo 5- Distritos con riesgo alto” del mencionado documento. Asimismo, se incorpora el “Anexo 7- Metas físicas y financieras del Plan Multisectorial ante incendios Forestales 2025-2027, para el año 2026”; el “Anexo 8 - Alcance geográfico de las intervenciones multisectoriales del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, para el año 2026”; y, el “Anexo 9 - Cartera de inversiones del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, para el año 2026”.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de realizar el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones y programación de metas contenidas en los Anexos 7, 8 y 9 del Plan Multisectorial.

Educación

Formalizan la creación del Sistema de Información Estadística del Sector Educación (Siese), mediante el cual se integra, administra y difunde la información estadística oficial del Sector Educación. R.M. 278-2026-MINEDU

Se formaliza la creación del Siese, el cual es administrado por el Ministerio de Educación y cuyo órgano rector es el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Dicho sistema genera información estadística oficial para la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas del Sector Educación, fortaleciendo la toma de decisiones basada en evidencia, en concordancia con los lineamientos del Sistema Nacional de Estadística, la normativa sectorial, y las normas de gobierno digital.

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Crean el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), denominado “Grupo de Trabajo Multisectorial para el Fortalecimiento de las Sociedades de Beneficencia”. R.M. 000243-2026-MIMP

La norma dispone crear el mencionado grupo de trabajo, con el objeto de formular medidas integrales para mejorar la gestión institucional, social, económica, administrativa y financiera de las Sociedades de Beneficencia, promoviendo su fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia en la prestación de los servicios de protección social.

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

Resolución de Superintendencia que regula los lineamientos para la aplicación de sanciones por la comisión de infracciones previstas en la Ley General de Aduanas y en el Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía. Resolución 000084-2026/SUNAT

Tiene por objeto regular los lineamientos a considerar al momento de aplicar las sanciones respecto de la comisión de las infracciones tipificadas en la Ley General de Aduanas y en el artículo 3-A del Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, contempladas en el anexo único que forma parte de la resolución. Los lineamientos figuran en el anexo de la norma.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Fijan fecha de presentación de la Información Financiera Anual correspondiente al ejercicio anual 2025 que efectuarán las organizaciones políticas. Resolución 000075-2026-JN/ONPE

Se fijó como fecha única para la presentación de dicha información el 1 de julio de 2026. La información a presentar corresponde al periodo entre el 01 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 y comprende el Informe financiero Anual, que hace referencia el numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, entre otros aspectos.

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