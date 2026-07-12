Estas son las normas legales más importantes del domingo 12 de julio del 2026

Andina/Eddy Ramos

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Ambiente

Crean Grupo de Trabajo Multisectorial para acciones ambientales en el marco de la OCDE. R.M. N° D000214-2026-MINAM

El Ministerio del Ambiente creó un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de coordinar y articular las acciones que permitan ejecutar los compromisos asumidos por el Perú en el marco del Comité de Política Ambiental (EPOC) y del Comité de Químicos y Biotecnología (CBC), como parte del proceso de adhesión a la OCDE. El grupo elaborará un reporte sobre la armonización de los instrumentos jurídicos vinculados a ambos comités, el cual será remitido al Viceministerio de Gestión Ambiental y a la comisión multisectorial que supervisa el proceso de incorporación del país a la organización.

ONPE

Rectifican conformación de la ODPE Chorrillos para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. R.J. N° 000112-2026-JN/ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rectificó un error material contenido en una resolución previa que aprobó la conformación de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La corrección precisa que el ámbito de la ODPE Chorrillos comprende los distritos de Chorrillos y Barranco, ambos ubicados en la provincia de Lima.

Municipalidad de San Isidro

Aprueban procedimiento para el sorteo de espacios de propaganda electoral. Decreto de Alcaldía N° 012-2026-ALC/MSI

La Municipalidad de San Isidro aprobó el procedimiento para el sorteo público de asignación de ubicaciones permitidas para la difusión de propaganda electoral en vías locales de uso público durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La norma también oficializa la relación de espacios habilitados y los planos correspondientes, con el fin de garantizar una distribución equitativa de los lugares donde las organizaciones políticas podrán instalar propaganda con miras a los comicios del 4 de octubre de este año.