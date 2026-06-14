Estas son las normas legales más importantes del domingo 14 de junio del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del miércoles 3 de junio del 2026 - Andina/Difusión - Archivo

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

El boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso

Creación del Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525555-6" target="_blank">Publican la ley Nº 32656que crea el Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP) como una entidad autónoma con personería jurídica de derecho público interno, con jurisdicción en todo el territorio nacional y con sede en la ciudad de Lima.

Presidencia del Consejo de Ministros

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525556-1" target="_blank" class="ApplyClass">Autorizan viaje de la Delegación del Despacho Presidencialque acompañará al Presidente de la República, José María Balcázar al Estado de la Ciudad del Vaticano, a la República Francesa y a la República Italiana.

Vivienda

https://diariooficial.elperuano.pe/Normas" target="_blank" class="ApplyClass">Decreto Supremo N° 010-2026que aprueba la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050.

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 tiene como finalidad atender el problema público relativo al limitado acceso a los servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura que afectan a la población.

ONPE

-A través de la https://diariooficial.elperuano.pe/Normas" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Gerencial N° 000007-2026-GSFP/ONPE se conformó el registro de Proveedores de medios de comunicación (radio, televisión y canales nacionales de cable de alcance nacional) y medios digitales (redes sociales) de la Franja Electoral de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

- A través de https://diariooficial.elperuano.pe/Normas" target="_blank">Resolución JefaturalN.º 000095-2026-JN/ se aprobó el reglamento para el uso de instituciones educativas públicas, privadas y otros locales de votación que sean designados para la instalación de mesas de sufragio en el marco de los procesos electorales, el cual consta de exposición de motivos, diez (10) Títulos, sesenta y un (61) artículos y dos (2) Disposiciones Complementarias Finales que, como anexo, forma parte integrante de la presente resolución jefatural.

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