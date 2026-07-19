Estas son las normas legales más importantes del domingo 19 de julio del 2026

Andina/Eddy Ramos

Lima 19 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Crédito suplementario para inversiones públicas. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/SE/2536338-1" target="_blank" class="ApplyClass">

Ley N° 32732

El Congreso autorizamedidas para financiar inversiones públicas, asegurar la continuidad de los servicios del Estado y garantizar latransición democrática. La norma permite una emisión interna de bonos por hasta S/1 260 millones para proyectos de inversión e intervenciones de reconstrucción, así como se aprueba uncrédito suplementario de hasta S/ 4 160.3 millonesa favor de entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales con recursos ordinarios y de operaciones oficiales de crédito.

Presidencia del Consejo de Ministros

Amplían vigencia de grupo de trabajo en Loreto. Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 008-2026-PCM/SGSD

La PCM amplióhasta el 17 de enero del 2027la vigencia del Grupo de Trabajo para impulsar eldesarrollo de los pueblos indígenas y comunidades de la cuenca del río Tigre,en la provincia de Loreto-Nauta. La resolución modifica el plazo establecido y dispone que, al término de su funcionamiento, presente un informe final a la PCM, con la posibilidad de extender nuevamente su vigencia.

Ministerio de Educación

Crean comisión para actualización curricular. Resolución Ministerial N° 393-2026-MINEDU

El Minedu creó unaComisión Sectorial de naturaleza temporalencargada de realizar el seguimiento del proceso de actualización curricular yelaborar un informe técnicoque sirva de base para la toma de decisiones sobre esta materia. La norma también establece cuatro grupos de trabajo sectoriales con cobertura Macro Norte, Macro Sur, Macro Centro y Macro Oriente, que abarcarán todos los departamentos del país y Lima Metropolitana.

Ministerio del Interior

Actualizan clasificador de cargos del Precip. Resolución de Dirección Ejecutiva N° 004-2026-IN-PRECIP

El Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (Precip) modificó su Manual de Clasificador de Cargos paraadecuar su organización en materia de recursos humanos. La actualización se realiza mientras la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio del Interior mantiene temporalmente la gestión de personal del programa.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, haz clic en este enlace.

(FIN) ETA/MCA