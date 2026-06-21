Estas son las normas legales más importantes del domingo 21 de junio de 2026

Perú.- Normas legales: designan viceministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 21 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Aprueban los Lineamientos 001-2026-PCM-SGP “Lineamientos estratégicos para la mejora de la calidad regulatoria en gobiernos regionales y locales”. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 007-2026-PCM-SGP

Se aprueban los mencionados lineamientos, que son de aplicación obligatoria para todos los gobiernos regionales y locales del país. Comprenden un despliegue gradual, flexible y sostenible de la estrategia, acompañados por una priorización territorial, entidades modelo, alianzas estratégicas, asistencia técnica y acompañamiento técnico.

Relaciones Exteriores

Decreto Supremo que ratifica el “Acuerdo sobre actividades remuneradas para los familiares dependientes de los funcionarios internacionales de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil - CLAC”. D.S. 026-2026-RE

La norma ratifica este acuerdo suscrito el 25 de marzo de 2024, en la ciudad de Lima. De conformidad con los artículos 4 y 6 de la Ley Nº 26647, se publica, en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el texto íntegro del acuerdo y la fecha de su entrada en vigor.

Decreto Supremo que ratifica el Tratado sobre Propiedad Intelectual, los Recursos Genéticos y los Conocimientos Tradicionales Asociados. D.S. 027-2026-RE

Se ratifica el mencionado tratado, adoptado en Ginebra, Suiza, el 24 de mayo de 2024. En su ratificación, el Perú declara que iniciará prontamente los procedimientos internos respectivos a fin de aceptar las modificaciones referidas en el tratado, antes de que entren en vigor.

Determinan que la categoría de la Oficina Consular del Perú en la ciudad de Ahmedabad, República de la India, es la de Consulado. R.S. 095-2026-RE

La norma establece que la mencionada oficina tiene categoría de Consulado. Además, mediante otra norma, se nombra a Ravi Prahladbhai Patel, como cónsul honorario del Perú en la ciudad de Ahmedabad.

Determinan que la categoría de la Oficina Consular del Perú en Albuquerque, Estados Unidos de América, es la de Consulado. R.S. 097-2026-RE

Se determina que la categoría de la Oficina Consular del Perú en Albuquerque es la de Consulado. En otro dispositivo, en tanto, se nombra a Trotsky Barreto Unzueta cónsul honorario del Perú en dicha ciudad.

Delegan facultades en la Representante Permanente de la República del Perú ante la ALADI y el MERCOSUR, para que suscriba, en representación del Estado peruano, el “Acuerdo de Alcance Parcial sobre Transporte Internacional Terrestre. Séptimo Protocolo Adicional”. R.S. 099-2026-RE

Se delega en la embajadora Elizabeth Alice González Porturas, representante permanente del Perú ante la Aladi y el Mercosur, las facultades suficientes para que suscriba el mencionado acuerdo, así como los poderes correspondientes ante las mencionadas organizaciones.

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