Estas son las normas legales más importantes del domingo 26 de julio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del viernes 24 de julio de 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 26 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Crean grupo de trabajo para impulsar "La Ruta de León". R.M. N.° 251-2026-PCM

La PCM creó un Grupo de Trabajo Multisectorial de carácter temporal para elaborar un plan de intervenciones prioritarias que impulse el desarrollo territorial y sostenible de Piura, Lambayeque, La Libertad y el Callao, zonas que integran la ruta turística denominada "La Ruta de León", vinculada al recorrido pastoral del papa León XIV en el Perú.

La instancia tendrá una vigencia de un año y deberá presentar un informe final con propuestas sobre conectividad, seguridad, salud, saneamiento, desarrollo turístico y puesta en valor del patrimonio cultural.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Aprueban ampliación de extradición de Erick Luis Moreno Hernández. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538179-5" target="_blank">

R.S. N.° 145-2026-JUS

El Ejecutivo accedió a la solicitud de ampliación de extradición activa del ciudadano peruanoErick Luis Moreno Hernández, alias "El monstruo",quien será requerido a la República del Paraguay para ser procesado en el Perú por los presuntos delitos de organización criminal, tentativa de homicidio, lesiones graves seguidas de muerte y extorsión. La resolución también dispone que la medida sea refrendada por los ministros de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.

Ministerio Público

Reorganizan fiscalías de lavado de activos y crimen organizado. Res. N.° 2205-2026-MP-FN

El Ministerio Público dispuso una serie de cambios y designaciones de fiscales en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada y fiscalías penales de Lima.

La resolución concluye diversas designaciones previas y oficializa nuevos nombramientos, entre ellos el del fiscal Rafael Vela Barba en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, con el fin de fortalecer la continuidad operativa de estos despachos especializados.

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