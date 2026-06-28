Estas son las normas legales más importantes del domingo 28 de junio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del sábado 30 de mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 28 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Defensa

Autorizan viaje de personal de la Fuerza Aérea del Perú para realizar vuelo de ayuda humanitaria a la República Bolivariana de Venezuela, en comisión de servicios. R.M. 00784-2026-DE

Se autoriza el viaje al exterior del personal de la FAP que conforma las tripulaciones de las aeronaves Hércules L-100-20 FAP 382 y Spartan C-27J FAP 328 (principal), y de la aeronave Spartan C-27J FAP 329 (alterna), encargadas de realizar el vuelo de ayuda humanitaria (traslado de bienes alimentarios y no alimentarios) desde Lima hasta el Aeropuerto de Maiquetía, Caracas, Venezuela, hoy 28 de junio.

Economía y Finanzas

Decreto Supremo que autoriza transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2026 a favor de la Reserva de Contingencia y de diversos Gobiernos Locales. D.S. 119-2026-EF

Se autoriza una transferencia de partidas hasta por la suma de S/ 21 731 695,00 a favor de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, con cargo a los recursos del presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El mismo monto es transferido a diversos gobiernos locales, para financiar los gastos asociados a la reactivación de la economía a través de la ejecución de seis proyectos de inversión en materia de infraestructura de riego y riego tecnificado.

Decreto Supremo que aprueba el listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del Impuesto General a las Ventas. D.S. 120-2026-EF

Se aprueba el “Listado de entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV”, a que se refiere el artículo 11 de la Ley 29173, que regula el Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas. El listado figura en el anexo de la norma.

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Aprueban el Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Resolución D000129-2026-CONADIS-PRE

El Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) aprueba el mencionado reglamento, el cual contiene tres anexos, cinco formularios y figura en el anexo de la norma. Además, se derogan otras tres normas relacionadas con la normativa anteriormente vigente.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Aprueban el Plan de Estrategia Publicitaria 2026, actualizado, versión 02. Resolución 000102-2026-JN/ONPE

La ONPE dispuso aprobar el mencionado plan, contenido en el siguiente enlace: https://www.onpe.gob.pe/modMarco-Legal/PLAN-ESTRATEGIA-PUBLI.... La finalidad del plan es implementar una campaña de difusión informativa, a través de medios de comunicación masivos y alternativos, sobre las Elecciones Regionales Municipales 2026 (ERM2026), con un enfoque informativo a la población y a la vez, motivar a la ciudadanía a participar tanto como elector y/o como miembro de mesa en los referidos procesos electorales.

Modifican los “Lineamientos para la contratación de bienes y servicios requeridos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales para la realización de los procesos electorales a realizarse en el 2026”. Resolución 000104-2026-JN/ONPE

Modifica lineamientos vinculados principalmente a la aprobación del expediente de contratación, la designación de evaluadores, el desarrollo del acto público de presentación, evaluación y negociación de ofertas, así como a la adecuación de los plazos procedimentales, con la finalidad de optimizar la gestión de las contrataciones requeridas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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