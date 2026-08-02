Estas son las normas legales más importantes del domingo 2 de agosto del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del domingo 5 de julio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración TributariaResolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas que aprueba facultad discrecional para no sancionar infracciones previstas en la Ley General de Aduanas relacionadas al proceso de inspección no intrusiva en la Intendencia de Aduana de Chancay. Resolución 000014-2026-SUNAT/300000

La entidad resuelve aplicar la facultad discrecional para no sancionar las infracciones tipificadas en el inciso b) del artículo 197 y en el inciso a) del artículo 198 de la Ley General de Aduanas, identificadas con los códigos N38 y P29 respectivamente, que se configuren como consecuencia de las acciones de inspección no intrusiva, siempre que se cumpla, en forma conjunta, con las condiciones que se detallan en el dispositivo.

Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada

Oficializan incorporación de magistrado como juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Resolución Administrativa 000611-2026-P-CSNJPE-PJ

El dispositivo oficializa la incorporación del magistrado César Augusto Riveros Ramos como juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, a partir del 30 de julio de 2026, mientras dure la suspensión preventiva impuesta al magistrado Richard Augusto Concepción Carhuancho.

Contraloría General de la República

Modifican Anexo N° 2 de la Resolución N° 237-2021-CG, a fin de incluir a la Empresa Peruana de Servicios Editoriales S.A. - Editora Perú y Activos Mineros S.A.C., y aprueban tarifa que deben transferir a la Contraloría General de la República para la contratación y pago de sociedad de auditoría. Resolución de Contraloría 425-2026-CG

Se incluye a ambas entidades en la mencionada resolución y se aprueba la Tarifa que establece el monto de la retribución económica, así como el Impuesto General a las Ventas y el derecho de designación y supervisión de la sociedad de auditoría, que estas empresas deben transferir a la Contraloría para la contratación y pago a la respectiva sociedad de auditoría que, previo concurso público de méritos, sea designada para realizar labores de control posterior externo.

Municipalidad Metropolitana de Lima

Ordenanza que aprueba el Plan Específico Cuadra 19 Alameda del Corregidor. Ordenanza 2841

Se aprueba el mencionado plan, el cual incorpora en el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas, aprobado por Ordenanza 1661, las actividades urbanas de: restaurantes, comidas rápidas, cajeros automáticos, spa y barberías, en la zonificación vigente, graficada como RDM (Residencial de Densidad Media), conforme al anexo que forma parte de la norma.

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