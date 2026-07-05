Perú.- Estas son las normas legales más importantes del domingo 21 de junio de 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la RepúblicaLey que modifica la Ley 30479 Ley de Mecenazgo Deportivo a fin de optimizar el financiamiento de los deportistas de alta competencia y fortalecer los incentivos tributarios. Ley 32708

Entre otros cambios, se establece que como incentivo tributario la deducción como gasto de las donaciones o los aportes efectuados por los mecenas o los patrocinadores deportivos hasta el 15 % de la renta neta de tercera categoría y hasta el 15 % de la renta neta de trabajo y renta de fuente extranjera. Los nuevos artículos de la norma entran en vigor el 1 de enero de 2027.

Ley que modifica la Ley 32387 Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales fortaleciendo el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) a fin de precisar su alcance respecto de los procedimientos de creación de municipios de centros poblados en trámite. Ley 32711

La norma precisa que la moratoria de 5 años para la creación de municipios de centros poblados no alcanza a los procedimientos de creación de municipios de centros poblados que ya hubiesen cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, los que podrán continuar con el trámite correspondiente.

Ley que fomenta la colaboración entre los gobiernos regionales y los gobiernos locales a favor de la Policía Nacional del Perú y la Autoridad Marítima Nacional con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana. Ley 32712

Establece que los gobiernos regionales y locales están facultados para realizar gastos de inversión o gasto corriente en infraestructura, bienes o servicios, para mejorar la capacidad operativa de las diversas unidades de la Policía Nacional del Perú, con cargo a los recursos procedentes de diversas fuentes de financiamiento. Precisa, además, que esta autorización no comprende la adquisición de armas de fuego, de municiones ni de armas químicas o eléctricas.

Vivienda, Construcción y Saneamiento

Aprueban la Vigésima primera convocatoria del año 2026 para el otorgamiento del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias en atención al Decreto Supremo N° 003-2026-PCM. R.M. 250-2026-VIVIENDA

Se aprueba la convocatoria para otorgar 56 Bonos de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) dirigida a igual número de potenciales beneficiarios constituidos por los damnificados con viviendas inhabitables ubicadas en el distrito de San José de Sisa, de la provincia de El Dorado, del departamento de San Martín, en el marco del estado de emergencia declarado por el Decreto Supremo 003-2026-PCM.

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Autorizan transferencia financiera a favor del Poder Judicial del Perú. Resolución de Presidencia Ejecutiva 000140-2026-DV-PE

Se autoriza la transferencia financiera hasta por la suma total de S/ 219,000.00 para financiar la actividad denominada "Transferencias para las operaciones conjuntas para el control de la oferta de drogas", a ser ejecutada en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el marco del Programa Presupuestal “Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú”.

Jurado Nacional de Elecciones

Proclaman fórmula de candidatos ganadora de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República de las Elecciones Generales 2026, y en consecuencia, proclaman Presidenta, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente de la República para el periodo de gobierno 2026-2031. Resolución 1625-2026-JNE

Se proclaman los resultados de la segunda vuelta electoral del pasado 7 de junio, en donde resultó electa como presidenta de la república Keiko Sofía Fujimori Higuchi, del partido Fuerza Popular, con el 50,135% de votos válidos (9 223 396 votos). También se proclama como ganadores a Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales para los cargos de primer y segundo vicepresidente, respectivamente.

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(FIN) MCA