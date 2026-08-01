Estas son las normas legales más importantes de hoy sábado 1 de agosto de 2026

Andina

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Designan a Director de Inteligencia de la DINI. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2539375-1" target="_blank">

Resolución Suprema Nº 245-2026-PCM

El Poder Ejecutivo designó aHugo Antonio Cornejo Valdiviacomo Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI.

La resolución lleva la firma de la presidenta de la república,Keiko Fujimoriy del jefe del gabinete ministerial,Luis Galarreta.

Además, se dio por concluida la designación deYonny Narciso Ramírez Aguilar, en el cargo de Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia - DINI, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Designan a Secretaria General del Despacho Presidencial. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2539375-3" target="_blank">

Resolución Suprema Nº 247-2026-PCM

El Poder Ejecutivo designó aMarissa Carla Palomino Bonillacomo Secretaria General del Despacho Presidencial.

La presente resolución fue refrendada por la presidenta de la república, Keiko Fujimori y por el jefe del gabinete ministerial, Luis Galarreta.

Asimismo, por Resolución Suprema Nº 246-2026-PCM, se aceptó la renuncia formulada porAlonso Tenorio Trigosocomo Secretario General del Despacho Presidencial, dándosele las gracias por los servicios prestados.

MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

Cuidado diurno para personas con discapacidad. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538907-1" target="_blank">Resolución de Presidencia. N° D000141-2026-CONADIS-PRE

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el instrumento denominado “Modelo de Servicio de Cuidado Diurno para Personas con Discapacidad”.

El objetivo de este instrumento es promover la autonomía, la participación y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad de 3 a 59 años en situación de dependencia que requieren apoyos humanos provistos por un equipo multidisciplinario para el desarrollo de las actividades de la vida diaria.

INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR

Protección radiológica en diagnóstico dental con rayos X. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2539314-1" target="_blank">

Resolución de Presidencia N° D000085-2026-IPEN-PRES

La presente norma tiene por finalidad que las actividades se desarrollen cumpliendo con los límites y disposiciones de seguridad y protección radiológica, establecidas en la reglamentación, dirigidas a prevenir y minimizar los riesgos radiológicos en trabajadores expuestos, pacientes y público.

Este instrumento establece los requisitos específicos de protección radiológica a aplicarse en las actividades de diagnóstico dental con rayos X.

Las disposiciones de la presente norma se aplican a personas naturales o jurídicas que cuenten con Registros de Instalación de diagnóstico dental con rayos X.

Si deseas acceder al boletín de Normas Legales https://diariooficial.elperuano.pe/PubliEP/c82S12xk56u28kc73..." target="_blank" class="ApplyClass">haz clic aquí.

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