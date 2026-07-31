Estas son las normas legales más importantes de hoy viernes 31 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales de hoy viernes 31 de julio de 2026 - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Cultura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico Jagüey Negro, en el distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque. Resolución Viceministerial 000220-2026-VMPCIC/MC

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación al sitio arqueológico Jagüey Negro, ubicado en el distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque, y aprueban el expediente técnico de su delimitación. Además, se dispone que cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales, denuncios mineros o agropecuarios, obras habitacionales u otras que pudieran afectar o alterar el referido sitio arqueológico debe contar con la autorización previa del órgano competente del Ministerio de Cultura.

ProduceAprueban otorgar subvenciones a favor de beneficiarios para cofinanciar proyectos del Programa de Innovación Modernización Tecnológica y Emprendimiento. Resolución 018-2026-Produce/Proinnóvate

Aprueban el otorgamiento de las subvenciones a favor de los beneficiarios que forman parte integrante de la presente resolución, con cargo al Presupuesto Institucional 2026 de la Unidad Ejecutora 004: Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad, hasta por el monto total S/1 millón 738,360.71 (un millón setecientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y 71/100 soles).

Dicho monto comprende: S/1 millón 060,325.55 (un millón sesenta mil trescientos veinticinco y 55/100 soles) en la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios; y S/678,035.16 (seiscientos setenta y ocho mil treinta y cinco y 16/100 soles) en la fuente de financiamiento 3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; destinados a cofinanciar proyectos en el marco del Contrato de Préstamo 5287/OC-PE Programa de Innovación, Modernización Tecnológica y Emprendimiento.

Sunass

Modifican Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras. Resolución 028-2026-Sunass-CD

Modifican el artículo 90 del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por empresas prestadoras, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo 028-2021-Sunass-CD, referido al uso excepcional de los recursos del fondo de inversiones y/o reservas por declaratoria de estado de emergencia.Se indica que el uso excepcional de los recursos del fondo de inversiones y/o reservas solo cubre los costos excedentes e inesperados originados para garantizar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a partir de la declaratoria de estado de emergencia por desastres o por peligro inminente. En el caso de peligro inminente, dicho uso se restringe a las intervenciones para la reducción de riesgo y preparación efectuadas en el marco de dicha declaratoria.

Ministerio Público

Designan coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo. Resolución 2231-2026-MP-FN

Designan, en adición a sus funciones, al abogado Daniel Alberto Jara Espinoza –fiscal superior titular especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima Centro, Distrito Fiscal de Lima Centro, destinado en la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo– coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2538838-1" target="_blank" class="ApplyClass">haz clic en este enlace.

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