Estas son las normas legales más importantes del jueves 11 de junio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 8 de junio del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Ley de saneamiento de dos tramos del límite entre los distritos del Callao y Carmen de La Legua - Reynoso en la Provincia Constitucional del Callao. Ley 32641

El objeto de la norma es sanear el límite entre ambos distritos del Callao, en dos tramos, los cuales son delimitados conforme a las memorias descriptivas que se señalan en el segundo artículo de la norma, los cuales cuentan con la representación cartográfica respectiva.

Ley de saneamiento de los límites del distrito de Huancabamba con los distritos de Canchaque Sondorillo y Sondor de la provincia de Huancabamba del departamento de Piura. Ley 32642

El objetivo del dispositivo es sanear los límites del distrito de Huancabamba con los distritos de Canchaque, Sondorillo y Sondor, en la mencionada provincia. Se precisan las memorias descriptivas para los límites de estos tres distritos con Huancabamba.

Presidencia del Consejo de Ministros

Decreto Supremo que incorpora la Décima Novena Disposición Complementaria Final al Reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado por Decreto Supremo N° 191-2020-PCM. D.S. 091-2026-PCM

La disposición complementaria incorporada señala que, en los expedientes de aquellos distritos que cuenten con una declaratoria de interés nacional por Ley, los requisitos técnicos previstos en el Reglamento “se evalúan conforme a su tratamiento prioritario y especial, analizando la realidad geográfica, demográfica y de accesibilidad”.

Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en el distrito de Encañada de la provincia de Cajamarca; en el distrito de Cachachi de la provincia de Cajabamba; en los distritos de Sorochuco y Huasmin de la provincia de Celendín; en los distritos de Hualgayoc, Chugur y Bambamarca de la provincia de Hualgayoc; y en los distritos de San Ignacio y San José de Lourdes de la provincia de San Ignacio del departamento de Cajamarca. D.S. 092-2026-PCM

Se prorroga la medida con el fin de enfrentar a la criminalidad y otras situaciones de violencia en dichas localidades. La Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Economía y Finanzas

Decreto Supremo que aprueba la operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en el marco de la Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025. D.S. 100-2026-EF

Se acuerda la operación de endeudamiento hasta por la suma de US$ 26 000 000, a fin de financiar parcialmente el Proyecto de Inversión “Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados”, a ser ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa Agrorural.

Aprueban el Reglamento de la Ley N° 32309 Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual del Perú en lo relativo a los incentivos fiscales a las donaciones de dinero para la ejecución de proyectos cinematográficos y audiovisuales al ingreso de bienes para las actividades cinematográfica y audiovisual y a la inversión en la actividad audiovisual peruana. D.S. 099-2026-EF

El mencionado reglamento consta de dos títulos, tres capítulos, 28artículos, cuatro disposiciones complementarias finales, y un anexo que establece la relación de mercancías que pueden ingresar al país con exoneración de derechos arancelarios. Su finalidad es asegurar la correcta implementación y aplicación de los incentivos tributarios previstos en la Ley 32309.

Educación

Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28628, Ley que regula la participación de las Asociaciones de Padres de Familia en las Instituciones Educativas Públicas, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2006-ED. D.S. 007-2026-MINEDU

Su finalidad es optimizar la participación de los padres de familia, tutores y curadores de los estudiantes de instituciones educativas públicas de educación básica en el proceso educativo de sus hijos, pupilos y curados, en forma individual, como institucional, mediante la Asociación de Padres de Familia (Apafa).

Relaciones Exteriores

Nombran Viceministro de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema 093-2026-RE

Se nombra al embajador en el Servicio Diplomático de la República Eric Edgardo Guillermo Anderson Machado como viceministro de Relaciones Exteriores, a partir del 13 de junio de 2026. Además, http://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524363-8" target="_blank">mediante otro dispositivo, se da término a su nombramiento como secretario general de la cartera ministerial.

Dan término a nombramiento de Viceministro de Relaciones Exteriores. R.S. 091-2026-RE

Se da término al nombramiento del embajador Félix Americo Antonio Denegri Boza en el mencionado cargo, a partir del 12 de junio de 2026. Se emitió tambiénotra normaque dispone el pase a la situación de retiro del diplomático, por cumplir 70 años de edad este 13 de junio.

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones

Autorizan funcionamiento de Prex Perú Empresa de Crédito S.A. como empresa de créditos y el desarrollo de operaciones de emisión de dinero electrónico. Resolución 01561-2026

Se autoriza el funcionamiento de la mencionada entidad como una empresa de créditos y para el desarrollo de operaciones correspondientes a la emisión de dinero electrónico.

Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, https://diariooficial.elperuano.pe/normas" target="_blank">haz clic en este enlace.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });