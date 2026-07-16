Estas son las normas legales más importantes del jueves 16 de julio de 2026

Andina/Eddy Ramos

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Ley que fortalece la capacidad operativa y administrativa de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) a través de la optimización de su gestión de recursos humanos. Ley 32730

Tiene por objeto establecer medidas para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Sunat a través de la optimización de su gestión de recursos humanos, con el fin de garantizar y mejorar la fiscalización, el control y la trazabilidad de bienes e insumos que puedan ser utilizados en actividades de minería ilegal; así como contribuir a la lucha contra la evasión y la elusión tributaria, la facilitación del comercio exterior, la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal.

Presidencia del Consejo de Ministros

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en los distritos de Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru Inca de la provincia de Pisco del departamento de Ica. D.S. 105-2026-PCM

Se declara estado de emergencia por 6 días calendario en mencionados los distritos para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia. La Policía mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Cultura

Otorgan distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura. R.M 000215-2026-MC y 000216-2026-MC

Se otorga la distinción al destacado ceramista Gerásimo Sosa Alache, resaltando que su trabajo ha trascendido fronteras y ha contribuido significativamente a promover y difundir la cerámica de Chulucanas. En el segundo dispositivo, en tanto, se distingue a Martha Mifflin Dañino, fundadora de Radio Filarmonía, por su destacada labor de difusión de la música académica, promoción del canto lírico, impulso de jóvenes talentos, entre otros.

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a la Fiesta Patronal del toril Virgen de las Nieves de Umamarca, vigente en el ámbito del distrito de Tumay Huaraca, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Resolución 000202-2026-VMPCIC/MC

Se declara Patrimonio Cultural de la Nación a dicha festividad y se encargar a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Apurímac y la comunidad de portadores la elaboración, cada cinco años, de un informe detallado sobre el estado de la expresión, para contribuir a su preservación.

Economía y Finanzas

Decreto Supremo que aprueba el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a favor de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) durante el Año Fiscal 2026. D.S 136-2026-EF

Se aprueba el otorgamiento de la garantía del Gobierno Nacional a los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios a ser emitidos por la ONP durante el Año Fiscal 2026 hasta por la suma de S/ 42 000 000,00. La redención de los bonos será atendida por la ONP con cargo a los recursos del presupuesto institucional de su pliego.

Produce

Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo N° 004-2025-PRODUCE, Decreto Supremo que establece disposiciones sobre los procedimientos vinculados a especies hidrobiológicas provenientes de la actividad pesquera incluidas en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). D.S. 009-2026-PRODUCE

Tiene por objeto modificar el D.S. 004-2025-PRODUCE para la obtención de permisos de exportación o importación, así como certificados de reexportación de los especímenes de especies listadas en el Apéndice II de la Convención.

Relaciones Exteriores

Pasan a la situación de retiro a Embajador en el Servicio Diplomático de la República. R.S. 106-2026-RE

Se dispone el pase a la situación de retiro del embajador en el Servicio Diplomático de la República Augusto Morelli Salgado, el 1 de setiembre de 2026, por cumplir en la citada fecha 70 años de edad. De igual modo, se publicó otra norma que da por terminadas sus funciones como cónsul general del Perú en Orlando, Estados Unidos de América, el 31 de agosto de 2026.

Trabajo y Promoción del Empleo

Aprueban documento denominado “Guía para promover la protección laboral de personas diagnosticadas con cáncer en el sector privado”. R.M. 183-2026-TR

Se aprueba el mencionado documento, que como anexo forma parte integrante de la norma, y se dispone su publicación en la sede digital del Ministerio de Trabajo en la misma fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Transportes y Comunicaciones

Aprueban la “Estrategia para la Promoción del Cabotaje Marítimo en el Perú”. R.M. 384-2026-MTC/01.02

Se aprueba la mencionada estrategia, que incorpora mecanismos de gobernanza, coordinación interinstitucional y seguimiento, a fin de monitorear el avance de las medidas priorizadas, promover la articulación entre las entidades competentes y efectuar los ajustes necesarios durante su ejecución.

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