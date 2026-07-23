Estas son las normas legales más importantes del jueves 23 de julio de 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 22 de junio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles - Archivo

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Presidencia del Consejo de MinistrosDeclaran estado de emergencia en el distritos de Junín por impacto de daños a consecuencia de movimiento sísmico de magnitud 5.1. Decreto Supremo N° 111-2026-PCM

Declaran estado de emergencia por 60 días calendario en el distrito de Ahuac de la provincia de Chupaca y en el distrito de Huayucachi de la provincia de Huancayo, del departamento de Junín, por impacto de daños a consecuencia de movimiento sísmico de magnitud 5.1, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Modifican el Reglamento de la Carrera Administrativa. Decreto Supremo Nº 112-2026-PCM

El presente Decreto Supremo tiene por finalidad adecuar el Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, a las modificaciones e incorporaciones efectuadas por las Leyes Nº 32199 y Nº 32223 al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, con el propósito de garantizar la coherencia normativa y brindar seguridad jurídica en su aplicación.

DefensaAprueban la Política de Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar al 2030. Resolución Ministerial N° 00890-2026-DEAprueban la “Política de Seguridad y Defensa Nacional en el campo militar al 2030”, la cual es de cumplimiento obligatorio por el Ministerio de Defensa, órganos ejecutores, organismos adscritos y empresas del sector Defensa.

Dicha política tres objetivos prioritarios: “Garantizar la defensa de los intereses nacionales destinados a la paz y seguridad internacional”; “Garantizar el normal funcionamiento de la institucionalidad política-jurídica-social en el país”; y finalmente, “Alcanzar las condiciones necesarias contribuyentes a la Seguridad Nacional”.

ProduceCrean grupo de trabajo sectorial para la certificación de la pesquería del Calamar Gigante o Pota. Resolución Ministerial N° 000203-2026-PRODUCECrean el grupo de trabajo sectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de la Producción, denominado “Grupo de Trabajo Sectorial para la certificación de la pesquería del Calamar Gigante o Pota (Dosidicus gigas)” (en adelante, el Grupo de Trabajo Sectorial).Dicho grupo tiene tiene por objeto articular acciones conducentes al fortalecimiento de la sostenibilidad y la mejora de la gestión de la pesquería del recurso Calamar Gigante o Pota (Dosidicus gigas), para coadyuvar a la obtención de la certificación internacional del estándar Marine Stewardship Council (MSC).ONPEAprueban modelos definitivos y especificaciones técnicas de cédula de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Resolución Jefatural N° 000117-2026-JN/ONPELa Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó los modelos definitivos y especificaciones técnicas de Cédula de Sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Además, dispuso publicar el contenido de la presente Resolución y sus anexos en el diario oficial El Peruano y en la web oficial de la ONPE ubicada en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano www.gob.pe/onpe y en el portal de Transparencia de la Entidad, dentro de los tres días de su emisión.Aprueban las Instrucciones para el sorteo de ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Resolución Jefatural N° 000116-2026-JN/ONPEAprueban las Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de las Organizaciones Políticas en la Cédula de Sufragio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y las Instrucciones para el Sorteo de Ubicación de la fórmula de Candidatos en la Cédula de Sufragio para la Segunda Elección para Gobernador y Vicegobernador Regional 2026.Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, haz clic en este enlace.

(FIN) RMCH

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