Estas son las normas legales más importantes del jueves 2 de julio del 2026

Archivo - Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 2 de julio de 2026 - Andina/Melina Mejía - Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Congreso de la República

Ley que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria para incorporar al jefe de práctica en la carrera docente universitaria y disponer su nombramiento excepcional y para regular la promoción del docente universitario. Ley 32680

Se establece que el cargo de jefe de práctica constituye el nivel inicial de la carrera docente universitaria. Además, se incluye en esta categoría a los docentes que laboran en centros de aplicación o laboratorios pedagógicos de las universidades que cuenten con facultades de Educación. Además señala que el acceso a dicho cargo se realiza mediante concurso público de méritos y los postulantes deben cumplir una serie de requisitos, establecidos en el artículo modificado.

Ley que modifica la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad respecto de las pensiones no contributivas por discapacidad severa. Ley 32683

La modificatoria establece que la persona con discapacidad severa que se encuentre en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y que no tenga una pensión que provenga del ámbito público o privado recibe una pensión no contributiva a cargo del Estado.

Ley que modifica el Código Penal Decreto Legislativo 635 el Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654 y el Decreto Legislativo 1688 para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en establecimientos penitenciarios y centros juveniles. Ley 32684

Entre otros cambios, se modifica uno de los artículos referidos al delito de extorsión, a fin de establecer que la pena por este delito será no menor de 15 ni mayor de 25 años e inhabilitación, si la violencia o amenaza es cometida "utilizando los servicios autorizados de telefonía de los establecimientos penitenciarios". De igual modo, se indica que las comunicaciones de los internos deben realizarse exclusivamente a través de los medios autorizados, por lo que las comunicaciones no autorizadas "son ilegales y objeto de sanciones disciplinarias y penales".

Presidencia del Consejo de MinistrosDecreto supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno de El Niño 2026-2027. DS 097-2026-PCM

Se declaran en emergencia 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno de El Niño 2026-2027, por el plazo de 60 días calendario, para la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

Decreto supremo que prorroga el estado de emergencia declarado en los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, de la provincia de La Mar, del departamento de Ayacucho; en los distritos de Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea, de la provincia de La Convención, del departamento de Cusco; y en los distritos de Pangoa y Río Tambo, de la provincia de Satipo, del departamento de Junín. DS 098-2026-PCM

Se prorroga por 60 días calendario, a partir del 6 de julio, el estado de emergencia declarado en los mencionados distritos, para continuar haciendo frente a la comisión de delitos como tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos conexos y otras situaciones de violencia. Se precisa que la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Decreto supremo que modifica la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo 126-2021-PCM. DS 099-2026-PCM

Se modifican e incorporan nuevos artículos en la Sección Primera del ROF de la PCM. Entre otros, se incorpora un artículo que establece que el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial es el órgano consultivo encargado de asesorar y/o emitir opinión sobre asuntos que solicite la alta dirección en materia de ordenamiento territorial, conforme a la normativa vigente.

Economía y Finanzas

Decreto supremo que autoriza Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional. DS 125-2026-EF

Se autoriza una transferencia de partidas hasta por la suma de S/ 15,891.00 a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para financiar las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del subsector Vivienda y Construcción asumidas por dicho organismo. Además, se autoriza una transferencia hasta por la suma de S/ 65,523.00 a favor del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), a fin de financiar las funciones del subsector Industria y Comercio Interno asumidas por este último.

Salud

Aprueban la Directiva Sanitaria 167-Minsa/DGIESP-2026, para el tamizaje del cáncer de mama. RM 590-2026/Minsa

El sector aprueba la Directiva Sanitaria para el tamizaje del cáncer de mama, que como anexo forma parte integrante de la resolución ministerial publicada.Disponen publicación de proyecto de reglamento de la Ley 32132, que promueve el cuidado integral y multidisciplinario de la madre ante la muerte y duelo gestacional y neonatal. RM 589-2026/Minsa

El sector dispone efectuar la publicación del proyecto de reglamento, de su proyecto de exposición de motivos y del proyecto de decreto supremo aprobatorio, en la sede digital del Minsa, a efecto de recibir las sugerencias, comentarios o recomendaciones de las entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía durante el plazo de 15 días calendario.

Consejo Ejecutivo del Poder JudicialAceptan declinación al cargo de presidente provisional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y encargan la Presidencia. Resolución Administrativa 000228-2026-CE-PJ

Se acepta la declinación formulada por el juez superior Jhonny Hans Contreras Cuzcano al cargo de presidente provisional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. Además, se encarga a partir del 1 de julio, de manera provisional, la presidencia de dicha corte superior al magistrado superior titular Wilfredo Iván Ayala Valentín.

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(FIN) MCAGRM