Estas son las normas legales más importantes del jueves 9 de julio de 2026

Andina/Eddy Ramos

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Economía y Finanzas

Aprueban los “Lineamientos metodológicos para la priorización de proyectos de Asociación Público Privada del Gobierno Nacional”. Resolución Directoral 002-2026-EF/68.01

Se aprueban los mencionados lineamientos, a fin de regular el procedimiento para la elaboración, evaluación, sustento y aprobación de la propuesta de relación de potenciales proyectos de APP del Gobierno Nacional. Figuran como anexo en la norma.

Educación

Aprueban los “Protocolos para la atención de casos de violencia contra los niños de los PRONOEI públicos de Ciclo II”. Resolución Viceministerial 127-2026-MINEDU

El documento que aprueba la norma establece instrucciones y rutas de acción frente a situaciones de violencia física, psicológica y sexual contra los menores de edad, ocurridos dentro o fuera del servicio educativo. Forma parte integrante de la resolución como anexo.

Energía y Minas

Decreto Supremo que declara de necesidad pública la participación del sector privado en la concesión del proyecto “Enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”, y autoriza al Concesionario a recibir en concesión los bienes y derechos ubicados dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política del Perú. D.S. 010-2026-EM

La declaración de necesidad se da a efectos de que la empresa Concesionaria “Transmisora de Energía Palca S.A.C.”, pueda recibir en concesión los bienes y derechos que se encuentran dentro de los 50 kilómetros de la frontera del país, en el marco de los derechos y obligaciones previstos en el Contrato de Concesión del proyecto “Enlace 138 kV Derivación San Rafael - Ananea, ampliaciones y subestaciones asociadas (Proyecto ITC)”.

Oficina Nacional de Procesos Electorales

Aprueban la versión actualizada de las “Instrucciones y disposiciones para el mantenimiento del orden, la protección de la libertad personal, custodia de sedes y resguardo del material electoral durante los procesos electorales, referéndum u otras consultas populares organizadas y ejecutadas por la ONPE”; y dictan otras disposiciones. Resolución Jefatural 000109-2026-JN/ONPE

El organismo aprobó la versión actualizada de este documento y dejó sin efecto la versión anterior, aprobada mediante Resolución Jefatural 000053-2026-JN/ONPE. Este contiene una serie de medidas con relación al orden interno en locales de votación, despliegue y repliegue del material electoral, uso de dispositivos digitales en los locales de votación, entre otros.

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