Estas son las normas legales más importantes del jueves 4 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del viernes 29 de mayo del 2026 - Andina/Melina Mejía

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Prórroga de estado de emergencia para combatir el crimen.Decreto Supremo Nº 086-2026-PCM

El Poder Ejecutivo prorrogó por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 9 de junio de 2026, el Estado de Emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos de la provincia de Tacna y en el distrito fronterizo de Tarata de la provincia de Tarata del departamento de Tacna, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Prórroga de estado de emergencia por lluvias. Decreto Supremo Nº 087-2026-PCM

El Poder Ejecutivo prorrogó el Estado de Emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales.

La prórroga se da por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del 5 de junio de 2026, con la finalidad de continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

Partidos aptos para participar en elecciones regionales y municipales.Resolución N° 1252-2026-JNE

El Jurado Nacional de Elecciones declaró a las organizaciones políticas que superaron el umbral electoral de las elecciones primarias y se encuentran expeditas para presentar candidatos ante los Jurados Electorales Especiales competentes en el proceso de Elecciones Regionales y Municipales 2026; y dictan otras disposiciones.

Si deseas acceder al boletín de normas legales https://diariooficial.elperuano.pe/PubliEP/V33l21IY41L64wG55..." target="_blank" class="ApplyClass">haz clic aquí.

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