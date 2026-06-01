Estas son las normas legales más importantes del lunes 01 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del miércoles 27 de mayo del 2026 - Andina/Difusión

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Ministerio del Ambiente

Aprueban la actualización del https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2520467-1" target="_blank">Plan Estratégico Sectorial Multianual(PESEM) del Sector Ambiental 2024–2030.

Mediante la resolución se encarga a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente el seguimiento y evaluación del mencionado plan, informando los avances y logros, conforme a los plazos que para tal efecto establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Midis

Aprueban Manual de Perfiles de Puestos del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – Foncodes.

Precisamente, el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), es un Instrumento de gestión, en el que se describen de manera estructurada los perfiles de puestos/cargos de la entidad pública.

Produce

Aprueban Normas Técnicas Peruanas y textos afines sobre explosivos y materiales relacionados de uso civil, tubos de plástico, seguridad de juguetes, vehículos de carretera, equipo de infusión para uso médico y otros.

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