Estas son las normas legales más importantes del lunes 13 de julio de 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 9 de julio de 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 13 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son los de mayor relevancia hoy.

Cultura

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación diecinueve unidades bibliográficas de trece títulos (1954-2013) de la producción académica de Federico Kauffmann Doig pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú. Resolución Viceministerial 000198-2026-VMPCIC/MC

Mediante esta norma se declara Patrimonio Cultural de la Nación 19 unidades bibliográficas de trece títulos (1954-2013) de la producción académica de Federico Kauffmann Doig, pertenecientes a la Biblioteca Nacional del Perú, a partir de dos informes técnicos en donde se sustenta su relevancia. Las obras que son materia de la declaratoria se detallan en los anexos.

Declaran Patrimonio Cultural de la Nación la obra musical de Alicia Rosa Catalina Maguiña Málaga. Resolución Viceministerial 000197-2026-VMPCIC/MC

Se declara Patrimonio Cultural de la Nación la obra, conformada por un repertorio de 52 composiciones, de la autora y compositora Rosa Maguiña, las cuales contribuyen al rescate, registro, estudio, difusión y salvaguardia de formas, géneros y prácticas musicales tradicionales que integran el patrimonio cultural inmaterial peruano, señala la norma.

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso PúblicoDisponen el inicio del procedimiento de interpretación del Numeral 2.4.2 del Anexo 7 del Contrato de Concesión del Proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Faucett – Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao”. Resolución de Consejo Directivo 0038-2026-CD-OSITRANSe dispone el inicio del procedimiento de interpretación y se brinda, a cada una de las partes, un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que puedan manifestar su posición sobre la materia de interpretación. De acuerdo con un informe interno de la entidad, existen al menos dos posibles interpretaciones del citado numeral, se indica en la parte considerativa.Si deseas acceder al boletín Normas Legales completo, haz clic en este enlace.(FIN) MCA