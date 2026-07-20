Estas son las normas legales más importantes del lunes 20 de julio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del lunes 13 de julio de 2026 - Andina/Eddy Ramos

Lima 20 Jul. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Ministerio de Cultura

Otorgan la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura. Resolución Ministerial N° 000223-2026-MC

Mediante esta resolución, se otorga la distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura a Mabel María Rocío Martínez Woodman, por su trayectoria de más de 40 años como difusora, productora y gestora cultural, y por su aporte al desarrollo de las industrias musicales a través de la creación de plataformas de visibilización para el talento nacional y la producción discográfica.

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento

Modifican el Reglamento General de Fiscalización y Sanción. Resolución N° 026-2026-SUNASS-CD

Se modifica el literal c) del numeral 2.2 del artículo 2, el numeral 2 del artículo 2-A, el artículo 8, el literal c) del numeral 10.2 del artículo 10, los artículos 21-A, 31, 34 y 35 y el numeral 36.9 del artículo 36 del Reglamento General de Fiscalización y Sanción, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N.o 003-2007-SUNASS-CD. Asimismo, incorpora una segunda disposición complementaria final al Reglamento General de Fiscalización y Sanción.

Autoridad Nacional del Servicio Civil

Aprueban Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Resolución N° 000105-2026-SERVIR-PE

A través de esta resolución, se aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que consta de 2 títulos, 65 artículos y un Anexo, que contiene el Organigrama de Servir. Además, dispone que sean publicados en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano, así como en las sedes digitales de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de PensionesAutorizan viaje de Superintendente Adjunto de Pensiones a Costa Rica. Resolución SBS N° 01875-2026

Se autoriza el viaje de Héctor Javier Cusman Veramendi, Superintendente Adjunto de Pensiones, del 21 al 23 de julio de 2026 a la ciudad de San José, República de Costa Rica, para participar en el Seminario Internacional FIAP-WPA 2026 “Pensiones para el Futuro”, que se realizará en la ciudad de San José, República de Costa Rica.

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