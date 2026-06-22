Estas son las normas legales más importantes del lunes 22 de junio del 2026

Perú.- Estas son las normas legales más importantes del jueves 18 de junio del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 22 Jun. (ANDINA) -

El boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano difunde una serie de dispositivos de interés público y de impacto para la marcha del país. Conoce a continuación cuáles son las normas legales más relevantes de hoy.

Presidencia del Consejo de Ministros

Modifican resolución mediante la cual se conformó el Comité de Seguimiento para la fase de implementación del Plan de Acción para atender la problemática hídrica de la provincia de Candarave. Resolución N° 006-2026-PCM/SGSD

Se modifica el el artículo 10 de la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo N° 004-2024-PCM/SGSD, modificado por la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo Nº 006-2025-PCM/SGSD, modificado por la Resolución de Secretaría de Gestión Social y Diálogo Nº 006-2025-PCM/SGSD. En tal sentido, el Grupo de Trabajo tiene vigencia hasta el 22 de junio de 2027. Dicha vigencia puede ser ampliada a propuesta de la Secretaría Técnica.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Aprueban el “Reconocimiento a la excelencia en la gestión del servicio alimentario escolar del Comité de Alimentación Escolar - CAE”.

Resolución Ministerial Nº D000151-2026-MIDIS

Por medio de esta resolución ministerial, se aprueba el “Reconocimiento a la excelencia en la gestión del servicio alimentario escolar del Comité de Alimentación Escolar - CAE”, a cargo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el cual se efectuará de manera semestral, conforme a los criterios que dicho Programa aprobará.

Ministerio de la Producción

Aprueban la modificación del Manual de Clasificador de Cargos del Fondepes.

Resolución de Gerencia General N° 000049-2026-FONDEPES/GG

Se aprueba la modificación del Manual de Clasificador de Cargos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 000041-2023-FONDEPES/GG, de acuerdo con el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución. Para ello, dispone que la Oficina General de Administración, en atención a lo establecido en el numeral 6.4.1.2 de la Directiva N° 006-2021-SERVIRGDSRH, proceda a realizar las acciones previstas para la modificación del Cuadro para Asignación de Personal de FONDEPES en atención a la modificación aprobada mediante el Artículo 1 de la presente Resolución.

Organismos autónomos

Aprueban el Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Resolución de Comisión Organizadora Nº 0103-2026-UNAAT

Se aprueba el estatuto de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, versión 14, que consta de cuatro (IV) títulos, cincuentaidós (LII) capítulos, doscientos sesentaisiete (267) artículos, siete (07) disposiciones transitorias y una (01) única disposición final. Asimismo, se deroga la Resolución de Comisión Organizadora Nº 0101-2025-UNAAT, de fecha 27 de marzo 2025.

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(FIN) JCC